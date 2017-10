Οκτώβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε με το Γιβραλτάρ και με το άνετο 4-0 «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τα μπαράζ πρόκρισης στους τελικούς του Μουντιάλ 2018. Ο Τοροσίδης στο 32΄ άνοιξε το σκορ, στο 61΄ και 63΄ ο Μήτρογλου πέτυχε άλλα δύο τέρματα, ενώ στο 78΄ ο Γιαννιώτας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Το όνομα του αντιπάλου της «γαλανόλευκης» θα γίνει γνωστό στην κλήρωση της προσεχούς Τρίτης (17/10), ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 9 έως και 14 Νοεμβρίου. Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής είναι οι Ελβετία, Ιταλία, Κροατία και Δανία (σε διπλούς αγώνες). Η ελληνική ομάδα σπατάλησε την πρώτη μισή ώρα με φλύαρη υπεροχή, απέναντι σε έναν αντίπαλο που πίεζε στο μισό γήπεδο με διπλή ζώνη και δυσκόλευε την κυκλοφορία της Εθνικής. Προφανώς, ο Τζεφ Γουντ είχε περάσει πολλές ώρες μελετώντας το βίντεο του αγώνα Ελλάδα-Εσθονία. Το πρώτο ημίωρο πέρασε με αξιομνημόνευτες τρεις φάσεις: την άστοχη κεφαλιά του Σταφυλίδη στο 15΄, το σουτ του Φορτούνη με την ίδια κατάληξη στο 21΄ και το φάουλ του Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, που μπλόκαρε ο Ιμπραχίμ στο 28΄. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ο Τοροσίδης, με μια κίνηση που γνωρίζει άριστα κι εκτελεί συχνά, πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι στη σέντρα του Ζέκα και κάρφωσε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Γιβραλτάρ. Το Φάληρο «σείστηκε» για το δέκατο γκολ του αρχηγού με τη γαλανόλευκη (άσπρη απόψε) φανέλα, τα πόδια των διεθνών «λύθηκαν» και όλα πήραν το δρόμο τους. Ο Μήτρογλου «πυροβόλησε» δις στο 61΄ και το 63΄, από ασίστ των Μάνταλου και Τοροσίδη, ο Γιαννιώτας έγραψε το 4-0 στο 78΄ από γύρισμα του Σταφυλίδη και οι περίπου 13.000 φίλοι της Εθνικής έφυγαν από το Φάληρο για τα σπίτια τους απολύτως ικανοποιημένοι… ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)



ΕΛΛΑΔΑ (Μίχαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Χριστοδουλόπουλος (74΄ Γιαννιώτας), Ζέκα, Φορτούνης, Μήτρογλου, Τοροσίδης (68΄ Μανιάτης), Ταχτσίδης, Παπασταθόπουλος (68΄ Τζιόλης), Μάνταλος, Σταφυλίδης ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (Τζεφ Γουντ): Ιμπραχίμ, Γκαρσία, Μπάρντον, Τσιπολίνα, Λόπες (61΄ Γιομ), Γουόκερ, Ολιβέρο, Μπαρνέτ, Πονς (72΄ Γκούλινγκ), Ερνάντες, Κομπς (88΄ Ρουίς)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής: 1ος όμιλος

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 1-1

(3΄ Τιλ – 68΄ Τσότσεφ) Γαλλία-Λευκορωσία 2-1

(27΄ Γκριεζμάν, 33΄ Ζιρού – 44΄ Σαρόκα) Ολλανδία-Σουηδία 2-0

(16΄πεν, 40΄ Ρόμπεν)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γαλλία 10 7-2-1 18-6 23

Σουηδία 10 6-1-3 26-9 19

Ολλανδία 10 6-1-3 21-12 19

Βουλγαρία 10 4-1-5 14-19 13

Λουξεμβούργο 10 1-3-6 8-26 6

Λευκορωσία 10 1-2-7 6-21 5



2ος όμιλος

Πορτογαλία-Ελβετία 2-0

(41΄ αυτ. Τζουρού, 57΄ Αντρέ Σίλβα) Λετονία-Ανδόρα 4-0

(11΄ Ικάουνιεκς, 19΄,59΄ Σαμπάλα, 63΄ Ταράσοφς) Ουγγαρία-Νήσοι Φαρόε 1-0

(81΄ Μπόντε)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Πορτογαλία 10 9-0-1 32-4 27

Ελβετία 10 9-0-1 23-7 27

Ουγγαρία 10 4-1-5 14-14 13

Νήσοι Φαρόε 10 2-3-5 4-16 9

Λετονία 10 2-1-7 7-18 7

Ανδόρα 10 1-1-8 2-23 4



3ος όμιλος

Γερμανία-Αζερμπαϊτζάν 5-1

(9΄,66΄ Γκορέτσκα, 54΄ Βάγκνερ, 64΄ Ρούντιγκερ, 81΄ Τσαν – 34΄ Σεϊντάεφ) Νορβηγία-Βόρεια Ιρλανδία 1-0

(71΄αυτ. Μπραντ) Τσεχία-Σαν Μαρίνο 5-0

(8΄,23΄ Κρμέντσικ, 27΄ Κόπιτς, 71΄ Νόβακ, 83΄ Κάντλετς)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γερμανία 10 10-0-0 43-4 30

Β. Ιρλανδία 10 6-1-3 17-6 19

Τσεχία 10 4-3-3 17-10 15

Νορβηγία 10 4-1-5 17-16 13

Αζερμπαϊτζάν10 3-1-6 10-19 10

Σαν Μαρίνο 10 0-0-10 2-51 0



4ος όμιλος

Σερβία-Γεωργία 1-0

(74΄ Πρίγιοβιτς) Μολδαβία-Αυστρία 0-1

(69΄ Σάουμπ) Ουαλία-ΕΪΡΕ 0-1

(57΄ ΜακΛιν)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Σερβία 10 6-3-1 20-10 21

ΕΊΡΕ 10 5-4-1 12-6 19

Ουαλία 10 4-5-1 13-6 17

Αυστρία 10 4-3-3 14-12 15

Γεωργία 10 0-5-5 8-14 5

Μολδαβία 10 0-2-8 4-23 2



5ος όμιλος

Πολωνία-Μαυροβούνιο 4-2

(6΄ Ματζίνσκι, 16΄ Γκροσίτσκι, 85΄ Λεβααντόφσκι, 87΄αυτ. Στοίκοβιτς – 78΄ Μουγκόσα, 73΄ Τομάσεβιτς) Δανία-Ρουμανία 1-1

(59΄πεν. Έρικσεν – 88΄ Ντεακ) Καζακστάν-Αρμενία 1-1

(62΄ Τούρισμπεκ – 26΄ Μχιταριάν)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Πολωνία 10 8-1-1 28-14 25

Δανία 10 6-2-2 20-8 20

Μαυροβούνιο 10 5-1-4 19-12 16

Ρουμανία 10 3-4-3 12-10 13

Αρμενία 10 2-1-7 10-26 7

Καζακστάν 10 0-3-7 6-26 3



6ος όμιλος

Λιθουανία-Αγγλία 0-1

(27΄πεν. Κέιν) Σλοβακία-Μάλτα 3-0

(33΄,62΄ Νέμετς, 69΄ Ντούντα) Σλοβενία-Σκωτία 2-2

(52΄,72΄ Μπέζιακ – 32΄ Γκρίφιθς, 89΄ Σνόντγκρας)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Αγγλία 10 8-2-0 18-3 26

Σλοβακία 10 5-1-4 17-7 18

Σκωτία 10 5-3-2 17-12 18

Σλοβενία 10 4-3-3 12-7 15

Λιθουανία 10 1-3-6 7-20 6

Μάλτα 10 0-1-9 3-23 1



7ος όμιλος

Αλβανία-Ιταλία 0-1

(73΄ Καντρέβα) ΠΓΔΜ-Λιχτενστάιν 4-0

(36΄ Μούσλιου, 38΄ Τραϊκόφσκι, 66΄ Μπάρντι, 68΄ Αντέμι) Ισραήλ-Ισπανία 0-1

(76΄ Ιλαραμέντι)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ισπανία 10 9-1-0 36-3 28

Ιταλία 10 7-2-1 21-8 23

Αλβανία 10 4-1-5 10-13 13

Ισραήλ 10 4-0-6 10-15 12

ΠΓΔΜ 10 3-2-5 15-15 11

Λιχτενστάιν 10 0-0-10 1-39 0



8ος όμιλος

Εσθονία-Βοσνία 1-2

(75΄ Αντόνοφ – 48΄,84΄ Χαϊροβιτς) Βέλγιο-Κύπρος 4-0

(12΄,52΄,62΄πεν. Αζάρ, 78΄ Λουκάκου) Ελλάδα-Γιβραλτάρ 4-0

(32΄ Τοροσίδης, 61΄,63΄ Μήτρογλου, 78΄ Γιαννιώτας)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Βέλγιο 10 9-1-0 43-6 28

ΕΛΛΑΔΑ 10 5-4-1 17-6 19

Βοσνία 10 5-2-3 24-13 17

Εσθονία 10 3-2-5 13-19 11

Κύπρος 10 3-1-6 9-18 10

Γιβραλτάρ 10 0-0-10 3-47 0



9ος όμιλος

Ισλανδία-Κόσοβο 2-0

(40΄ Σίγκουρτσον, 67΄ Γκούντμουντσον) Ουκρανία-Κροατία 0-2

(62΄,70΄ Κράμαριτς) Φινλανδία-Τουρκία 2-2

(76΄ Αραγιουούρι, 88΄ Πογιανπάλο – 57΄,84΄ Τοσούν)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ισλανδία 10 7-1-2 16-7 22

Κροατία 10 6-2-2 15-4 20

Ουκρανία 10 5-2-3 13-9 17

Τουρκία 10 4-3-3 14-13 15

Φινλανδία 10 2-3-5 9-13 9

Κόσοβο 10 0-1-9 3-24 1 -Οι εννέα ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση του ομίλου τους θα προκριθούν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. -Οι οκτώ καλύτερες δεύτερες θα παίξουν αγώνες μπαράζ, για να προκριθούν στο Μουντιάλ άλλες τέσσερις ομάδες. -Η προκριματική φάση θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου του 2017, ενώ οι αγώνες μπαράζ θα γίνουν το Νοέμβριο του ίδιου έτους. in

