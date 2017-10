Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η πιο φινετσάτη συνταγή για ένα εύκολο κέικ λεμονιού. Το μυστικό είναι στο τυρί μασκαρπόνε, το οποίο δίνει απαλότητα στο γλυκό σας. Υλικά 125 γραμμάρια βούτυρο

1 αυγό + 3 κρόκους αυγού

200 γραμμάρια ζάχαρη

200 γραμμάρια αλεύρι

1/2 πακέτο μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

180 γραμμάρια μασκαρπόνε

Χυμό από 2 λεμόνια

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Εκτέλεση Σε κατσαρολάκι λιώστε το βούτυρο

Σε μπολ χτυπήστε τους κρόκους αυγού και την ζάχαρη

Προσθέστε σιγά σιγά το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι, το ξύσμα λεμονιού και ανακατέψτε

Προσθέστε το μασκαρπόνε, το λιωμένο βούτυρο, τον χυμό λεμονιού και ανακατέψτε

Ντύστε μια φόρμα κέηκ με χαρτί ειδικό, ρίξτε το μείγμα και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο (180 βαθμούς) για 50 λεπτά

Το κέηκ έχει ψηθεί όταν το μαχαίρι βγαίνει στεγνό



Το τυρί μασκαρπόνε το αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ. Ενδείκνυται για πολλά γλυκά και κέικ. Κέηκ λεμονιού με μασκαρπόνε, απόλαυση. iefimerida loading…

