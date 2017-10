Οκτώβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Όταν κάποτε μια ομάδα φίλων είχαμε επισκεφτεί έναν άγιο ασκητή, μεταξύ άλλων μας είχε πει ότι «εδώ έρχονται οι άνθρωποι και στεναχωριούνται γιατί τους ελέγχω πνευματικά. Προσωπικά όμως δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστός στους ανθρώπους αλλά να μην τα χαλάσω με τον Θεό». Μετά την σαρανταήμερη νηστεία Του στο Σαραντάριο όρος ο διάβολος εμφανίστηκε και πείραξε τον Ιησού. Στον τρίτο πειρασμό ο διάβολος ανέβασε τον Χριστό στην κορυφή του όρους και του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου, μηδενός εξαιρουμένου και τη δόξα τους και του είπε: «όλα θα στα δώσω, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Χριστός όμως του απάντησε: Φύγε Σατανά γιατί είναι γραμμένο: “Τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και μόνον αυτόν θα λατρέψεις”. Όλοι στην ζωή μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ανωτέρω πειρασμό. Άλλοι έχουν την γενναιότητα και στέκονται δίπλα στον Χριστό αγωνιζόμενοι με την βοήθειά Του να νικήσουν τον κόσμο και άλλοι έλκονται από την δύναμη της εξουσίας και τις απολαύσεις της πρόσκαιρης ζωής, προσκολλούνται στον διάβολο και γίνονται όργανά του. «…Είναι πράξη γενναιότητας το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. …” είπε ο Τσίπρας κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Πού είναι όμως η γενναιότητα όταν κάποιοι για να ανέλθουν στα ανώτερα αξιώματα έχουν συμπορευτεί με τους ανθρώπους που ελέγχουν την παγκόσμια εξουσία και οι οποίοι φυσικά έχουν προσκυνήσει τον διάβολο για να την αποχτήσουν; Και όταν σήμερα φοβούνται ότι εάν δεν υπακούσουν σε όλα όσα τους προστάζουν να κάνουν, θα τους τραβήξουν κάτω από τα πόδια τους το χαλί της εξουσίας και θα την χάσουν; Γενναίοι είναι αυτοί που βάζουν τον Θεό και την πατρίδα ως προτεραιότητα στην ζωή τους και που συγκρούονται με την παγκόσμια εξουσία για τα ιδανικά τους. Γενναίος ηγέτης είναι: αυτός που βάζει τον εαυτό του μπροστά από τον λαό για να τον προστατέψει από τις ορδές των λύκων και όχι αυτός που ανοίγει τις πόρτες από το μαντρί για να μπουν οι λύκοι και να φάνε πιο εύκολα τα πρόβατα. Όχι μόνο γενναίοι δεν είναι αυτοί που κυβερνούν αλλά και όσοι κυβέρνησαν την χώρα μας αλλά αντιθέτως αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι δειλοί. Γιατί υποτάχθηκαν στην εξουσία για να ανέλθουν σ’ αυτή. Και συνάμα είναι χαλασμένα μυαλά. Διότι η ψυχή τους είναι βρωμερή και αναβλύζει η βρώμα σε κάθε πράξη τους. Και αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο, “τους ξέρουν”. Δεν στρατολογούν οποιονδήποτε. Γνωρίζουν το ποιόν τους γι’ αυτό τους διάλεξαν για το τέλος. Για να ολοκληρώσουν το έργο της διάλυσης της πατρίδας μας και το ολοκληρωτικό ξερίζωμα της ορθόδοξης πίστης μας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει άλλη λύση από το να σταθεί δίπλα στον Χριστό και να τον εμπιστευθεί απόλυτα. Δεν υπάρχει άλλος πέρα από Αυτόν για να τον προστατέψει από τους γύπες που ήδη έχουν αρχίσει να τρώνε τις σάρκες του. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Αυγουστίνος Καντιώτης είχε κάποτε πει σε ένα λόγο του: «Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αμερική. Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Αγγλία. Ασφάλεια της Ελλάδος δεν είναι η Ρωσία. Ασφάλεια της Ελλάδος είναι μόνο ο Θεός. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ελάτε να σας υπογράψω συμβόλαιο. Εκατό τοις εκατό ασφάλεια. Τα σύνορά μας θα γίνουν ηλεκτρικό σύρμα για όσους τα ακουμπήσουν. Ευλογημένο το έθνος που έχει το Θεό μαζί του. Όταν όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι αγαπήσουμε το Θεό και είμαστε κάτω από την προστασία του Θεού, “γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός”.»

Ας μη τα χαλάσουμε και εμείς αδέλφια μου με τον Θεό και ας σταθούμε δίπλα του για να νικήσουμε και εμείς, όπως έκανε και εκείνος τον διάβολο και τα ανθρωπόμορφα όργανά του στη γη και στην πατρίδα μας. Και όπως ο καλός τσοπάνης βρίσκει δυνατά σκυλιά για να προστατεύουν τα πρόβατα του από τους λύκους έτσι και εμείς να ανεβάσουμε στην ηγεσία της χώρας ανθρώπους όχι δειλούς, ανίκανους και υποταγμένους σαν αυτούς που έχουμε σήμερα αλλά δυνατούς, ικανούς και ανυπότακτους που είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για την σωτηρία την δική μας και της πατρίδας μας. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για αδράνεια. Να συστρατευτούμε όλοι, μαζί με αυτούς που έχουν την ψυχή, την θέληση, την δύναμη, τις γνώσεις και τις ικανότητες για να νικήσουν. Και δεν έχει σημασία πού βρίσκεται κάποιος αλλά πού μπορεί να πάει και αν μπορεί να νικήσει. Είναι δώρον άδωρον να στηρίξουμε και να ψηφήσουμε ένα κόμμα που βρίσκεται στο δέκα ή στο είκοσι τοις εκατό αλλά που οι άνθρωποι που το στελεχώνουν είναι ανίκανοι να νικήσουν τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς της πατρίδας. Και επειδή τα υπάρχουσα ελληνικά πολιτικά κόμματα είναι πλήρως υποταγμένα στον ξένο παράγοντα, μια ομάδα αγνών πατριωτών δημιουργήσαμε την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ». Ξεκινήσαμε από το μηδέν και σήμερα είμαστε χιλιάδες και κάθε μέρα δυναμώνουμε όλο και περισσότερο. Ελάτε όλοι μαζί μας για να γευτείτε την χαρά της νίκης και για να φροντίσουμε να αποδοθεί η τιμωρία που αρμόζει στους προδότες της πατρίδας μας. Ηλίας Ευαγγελόπουλος Οικονομολόγος – Μέλος Διοικούσας επιτροπής

της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

