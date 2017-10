Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Όσο δύσκολο και ακατόρθωτο μπορεί να φαίνεται το να εξαφανίσετε τις γρατσουνιές από τον αγαπημένο σας καθρέφτη, τόσο εύκολο τελικά είναι να το πραγματοποιήσετε με ένα απλό υλικό που όλοι διαθέτουμε στο μπάνιο μας!



Ποιο είναι αυτό; Η οδοντόκρεμα!



Πάρτε ένα βαμβακερό πανί και βάλτε επάνω του λίγη ποσότητα. Στη συνέχεια τρίψτε απαλά την επιφάνεια που έχει γρατσουνιές και εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσμα! newsbeast loading…

