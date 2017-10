Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Εκτός από τη χρήση του στα μωρά, η πούδρα μπορεί να χρησιμεύσει και στον κήπο καθώς προστατεύει τους βολβούς των λουλουδιών.



Οι νέοι βολβοί λουλουδιών χρειάζονται προσοχή και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν τους καθαρίσετε με πούδρα για τα μωρά. Εφαρμογή Βάλτε περίπου πέντε ή έξι βολβούς σε μια τσάντα Ziploc με περίπου 3 κουταλιές της σούπας πούδρα για μωρά. Η πούδρα θα καλύψει τις ρίζες του βολβού, προστατεύοντάς την από τη σήψη ενώ θα απομακρύνει τα τρωκτικά που μπορεί να τρώνε τους βολβούς σας πριν αυτοί προλάβουν να αναπτυχθούν. neadiatrofis loading…

