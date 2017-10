Οκτώβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ενημερώνει τους καταναλωτές και τα μέλη του ότι, όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του εορτασμού της απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τουρκικό ζυγό, τα καταστήματα της πόλης την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 θα είναι κλειστά. Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών



