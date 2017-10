Οκτώβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών ενημερώνουμε ότι θα γίνει καθαρισμός της οδού Κ.Ταλιαδούρη τα ξημερώματα της Παρασκευής 13-10-2017.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην σταθμεύσουν τα οχήματα τους, στην συγκεκριμένη οδό, από το 2ο Ενιαίο Λύκειο ως και το Δημαρχείο, μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης 12-10-2017, προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθαρισμός της οδού και η μαθητική παρέλαση. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΙΑΚΑΣ

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 11th, 2017 at 17:46 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.