Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσαρεστήθηκε έντονα με τη σταθερή μείωση του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1960 και ζήτησε να δεκαπλασιαστούν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, ο οποίος τον αποκάλεσε «βλάκα», μεταδίδει το NBC. Βλέποντας στη διάρκεια μιας συνεδρίασης με τους επιτελείς του πίνακες και στατιστικές που κατέγραφαν τη μεγάλη μείωση του πυρηνικού οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έγινε έξω φρενών και ζήτησε από τους στρατιωτικούς αξιωματούχους, που ήταν παρόντες, να δεκαπλασιάσουν το πυρηνικό οπλοστάσιο, αφήνοντας άναυδους τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και τον Τίλερσον.



Κι ήταν μετά από αυτή τη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου που οι πηγές του NBC (τρεις αξιωματούχοι, που δεν κατονομάζει) άκουσαν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να αποκαλεί «βλάκα» τον πρόεδρο της χώρας . Το θέμα έγινε γρήγορα πρωτοσέλιδο στις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες αναγκάζοντας τον Τίλερσον να παραχωρήσει μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου και τον Τραμπ να τον προκαλεί λίγες μέρες αργότερα να συγκρίνουν τους δείκτες νοημοσύνης τους. «Νομίζω ότι είναι fake news», δήλωσε ο Τραμπ στο Forbes αναφερόμενος στο σχόλιο του υπουργού του. «Αλλά αν όντως το έκανε, φαντάζομαι πώς θα πρέπει να συγκρίνουμε τα τεστ IQ μας. Και μπορώ να σας πω ποιος θα νικήσει». Λίγες ώρες μετά το αρχικό ρεπορτάζ του NBC News ότι ο Τίλερσον αποκάλεσε «βλάκα» τον Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών παραχώρησε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου, όπου δήλωσε προσηλωμένος στην ατζέντα του προέδρου και ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να παραιτηθεί. Ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι ο Τραμπ «είναι έξυπνος».



Ειδικοί στον έλεγχο των εξοπλισμών υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενη αύξηση του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου θα πυροδοτούσε μια νέα κούρσα εξοπλισμών με τη Ρωσία και πιθανότατα την Κίνα, ενώ θα μπορούσε να ωθήσει κι άλλες χώρες να επιδιώξουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Κι επισημαίνουν ότι το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο είναι σήμερα ισχυρότερο και ασφαλέστερο από ποτέ λόγω των τεχνολογικών βελτιώσεων από τη δεκαετία του 1960. Ο Τραμπ έχει διατάξει το Πεντάγωνο να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ ενόψει των εξελισσόμενων απειλών. Η τελευταία αναθεώρηση είχε γίνει το 2010 επί Ομπάμα, με εκπεφρασμένο στόχο τη μείωσή του. Πληροφορίες που κυκλοφορούν στα αμερικανικά ΜΜΕ λένε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μελετά τη δημιουργία μικρότερων και πιθανώς «πιο εύχρηστων» πυρηνικών όπλων. iefimerida loading…

