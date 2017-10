Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χρήστος Ψύχος: …»Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό» …



Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, στο Φελλί, επισκέφθηκε την Τρίτη (10-10), ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος. Εκεί έγινε δεκτός από τον Διευθυντή των Φυλακών Χρήστο Ψύλο, όπου τον ενημέρωσε για την πρόθεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να ιδρύσει στα Γρεβενά σχολή σωφρονιστικών υπαλλήλων στα Γρεβενά.

«Είναι μία πρόταση που κατέθεσε σε υπόμνημά του στον Πρωθυπουργό ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Δυτική Μακεδονία. Μία πρόταση που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την χαρακτήρισε θετική» …

(Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη σχολή, είναι να συμπεριληφθεί στο επόμενο μηχανογραφικό δελτίο των μαθητών που θα εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας).

Νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης παρέδωσε στους κρατούμενους είδη ρουχισμού ενώ υποσχέθηκε πως σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών «Ελπίδα» θα συγκεντρώσουν κι άλλα υλικά που θα δοθούν στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Στην διάρκεια της επίσκεψης, ο Μηχανικός των Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, Στέργιος Μπάλλας, ενημέρωσε την Διεύθυνση για προγράμματα Ενεργειακής Αναβάθμισης που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν τις φυλακές και να εξοικονομηθούν με αυτό τον τρόπο αρκετοί πόροι.. Πρόταση που βρήκε σύμφωνο τον Διευθυντή Χρήστο Ψύλο, αλλά για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να αποφασίσει το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο οποίο υπάγονται οι φυλακές. Ο Διευθυντής στην διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις δομές που ήδη λειτουργούν στο Κατάστημα Κράτησης, όπως π.χ. το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και σε άλλες δομές που θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες. Δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί και στις ελλείψεις σε προσωπικό που παρατηρούνται στις φυλακές των Γρεβενών, αφού από τις 120 θέσεις που υπάρχουν στο οργανόγραμμα λειτουργίας των φυλακών, αυτή τη στιγμή καλύπτονται μόνο οι 80.

