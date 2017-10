Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Στο εξής, θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές εποχές του Eurogroup. Πριν τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά η μετά Σόιμπλε εποχή.



Με αυτόν τον τρόπο ο Πιερ Μοσκοβισί περιέγραψε το πόσο διαφορετικό θα είναι το Eurogroup, δίχως τον Γερμανό, ο οποίος έπειτα από οχτώ χρόνια αποχωρεί από το υπουργείο Οικονομικών για να γίνει πρόεδρος της γερμανικής βουλής. Η συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας, στο Λουξεμβούργο, είναι η τελευταία στην οποία δίνει το παρών. «Επαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτά τα 8 χρόνια. Θα μας λείψει η εμπειρία, η σοφία του, η αυστηρότητά του, αλλά και σαν φίλος. Μας έδινε συμβουλές, κάποιες φορές χωρίς να τις ζητήσουμε, αλλά ήταν πάντα καλοδεχούμενες», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ για τον Σόιμπλε.



Ο Μοσκοβισί από την άλλη, περιέγραψε τον Γερμανό ως έναν άνθρωπο εξαιρετικής ευφυΐας, μεγάλης γενναιότητας και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. ««Κάποιες φορές μπορεί να γίνει σκληρός. Δεν συμφωνούσαμε πάντα σε όλα, αλλά καταφέρναμε πάντα να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία», συμπλήρωσε. «Μπορεί να υπάρξει διάδοχος, αλλά όχι αντικαταστάτης του. Πλέον, στο Eurogroup θα υπάρχει η εποχή πριν τον Σόιμπλε, εκείνη με αυτόν και η μετά Σόιμπλε», κατέληξε. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 10:17 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.