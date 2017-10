Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο ύπνος έχει κυρίαρχο ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και στα επίπεδα της ενέργειας σας μέσα στην ημέρα. Απ ‘ότι φαίνεται όμως έχει αρχίσει να γίνεται πολυτέλεια. Πόσες φορές έχετε ακούσει φίλους να παραπονιούνται ότι τους λείπει ύπνος ή ότι δυσκολεύονται να σηκωθούν κάθε πρωί; Μπορεί μάλιστα να είστε κι εσείς μια από αυτούς.



Προφανώς, σε κανέναν δεν αρέσει να διακόπτει τον ύπνο του για να σηκωθεί και να ανοίξει η αυλαία των υποχρεώσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι είναι πολύ δύσκολο να πέσουν για ύπνο νωρίτερα ώστε να απολαύσουν περισσότερες ώρες ύπνου. Υπάρχουν μέρες που η ώρα μπορεί να πάει 12 το βράδυ για να καθίσετε να χαλαρώσετε ή αλλες που λόγω υπερέντασης δυσκολεύεστε να αφεθείτε και να σας πάρει ο ύπνος. Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι πως μάλλον δεν ξεκουράζεστε όσο θα θέλατε ή έχετε ανάγκη. Πως όμως μπορείτε να το διαπιστώσετε με βεβαιότητα; Υπάρχει τρόπος! Και για την ακρίβεια ένα διασκεδαστικό τεστ που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. Για να το δοκιμάσετε θα χρειαστείτε ένα ρολόι (χειρός ή επιτραπέζιο), ένα κουτάλι και ένα δίσκο.



Ξαπλώνετε στο κρεβάτι σας σε μία άνετη θέση και σημειώνετε την ώρα σε ένα χαρτί ή στο κινητό σας. Τοποθετείτε το δίσκο κάπου κοντά σας και κρατάτε το κουτάλι στο χέρι σας πάνω από τον δίσκο. Χαλαρώστε και προσπαθήστε να κοιμηθείτε. Μόλις αποκοιμηθείτε το κουτάλι θα πέσει από το χέρι σας, θα προκαλέσει θόρυβο στον δίσκο και θα σας ξυπνήσει. Δείτε την ώρα και υπολογίστε το χρόνο που σας πήρε για να κοιμηθείτε. Αν χρειαστήκατε πάνω από ένα τέταρτο για να κοιμηθείτε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως κοιμηθήκατε σε 10 λεπτά ή και λιγότερο, τότε πάσχετε από έλλειψη ύπνου. Καλό θα ήταν ή να αφιερώσετε (σοβαρό) χρόνο στον ύπνο σας ή να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 09:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.