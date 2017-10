Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η διοίκηση του Πρωτέα θα ναυλώσει λεωφορείο…



Ο πρώτος τελικός κυπέλλου Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ¨ΝΙΚΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ¨ 2017 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης και ώρα 20:00 μεταξύ των ομάδων Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α.Π.Σ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.

Λεωφορείο θα αναχωρήσει από την Πλατεία Λαχαναγοράς στις 18:20 για τους φίλους της ομάδος που θέλουν να παρακολουθήσουν τον τελικό. Το Δ.Σ. του Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

