Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Σχέδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αυτοκινήτων με τα πειραγμένα χιλιόμετρα καταρτίζει το υπουργείο Μεταφορών. Όπως γράφει το «Έθνος», με σχετική εγκύκλιο γίνεται υποχρεωτικό από τα ΚΤΕΟ να διατηρούν αρχείο με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το κάθε αυτοκίνητο. Το ιστορικό των χιλιομέτρων, μαζί με τα στοιχεία του ελέγχου του αυτοκινήτου θα στέλνονται από το ΚΤΕΟ απευθείας στο υπουργείο Μεταφορών.



Η βάση που θα δημιουργηθεί θα είναι προσβάσιμη στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Η ένδειξη του μετρητή θα πρέπει να είναι σε κάθε τεχνικό έλεγχο μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Η σύγκριση θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα των ΚΤΕΟ.



Σε περίπτωση που τα χιλιόμετρα εμφανίζονται λιγότερα το σύστημα θα εκτυπώνει όλες τις αποδείξεις τεχνικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση το ΚΤΕΟ θα είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Οι κάτοχοι οχημάτων θα μπορούν να ζητήσουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία από την εφαρμογή του υπουργείου Μεταφορών. newsbeast loading…

