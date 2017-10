Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Πρωτότυπη συνταγή που θα λατρέψετε. Υλικά για 6 άτομα 2 καρότα, καθαρισμένα, κομμένα σε κύβους

1 φλιτζάνι κράκερ με αλάτι

1 φλιτζάνι πλήρες γάλα

1/3 φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι

3/4 κούπας τριμμένο τυρί τσένταρ

1 κουταλιά της σούπας ανάλατο βούτυρο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/8 κουταλάκι πιπέρι καγιέν

1/4 κουταλάκι μαύρο πιπέρι

3 μεγάλα αυγά

Αλάτι Εκτέλεση Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και βουτυρώνετε ένα πυρέξ ή 6 μεσαία πυρίμαχα μπολ. Τοποθετείτε τα καρότα σε μια κατσαρόλα και τα καλύπτετε με νερό. Προσθέτετε περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι στο νερό. Βράζετε για περίπου 10 λεπτά, ή μέχρι τα καρότα να είναι τρυφερά. Στραγγίζετε τα καρότα και τα κάνετε πουρέ σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή με ένα μπλέντερ. Βάζουμε τον πουρέ καρότου σε ένα μεγάλο μπολ. Σιγά- σιγά προσθέτετε το γάλα, λίγο κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. Ανακατεύετε τα κράκερ με το τριμμένο τυρί, το κρεμμύδι, το βούτυρο, το αλάτι, το καγιέν και το μαύρο πιπέρι. Σε ένα ξεχωριστό μπολ, χτυπάτε τα αυγά μέχρι να αφρατέψουν. Στη συνέχεια χτυπήστε στο μείγμα πουρέ καρότου και το μείγμα των κράκερ. Μεταφέρετε το μείγμα στο προετοιμασμένο ταψί. Ψήνετε για 40-45 λεπτά, μέχρι να φουσκώνει λίγο και να έχει χρυσίσει ελαφρά. newsbeast loading…

