Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Άρχισαν να καταφθάνουν ήδη σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ για τις αναδρομικές εισφορές του 2016 οι οποίες πρέπει να πληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι επαγγελματίες κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας και την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη. Ειδικότερα τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες ξεκινούν από τα 535 ευρώ και αφορούν σε: εισφορές του 2016 για τους ασφαλισμένους στο ταμείο Νομικών, δηλαδή σε περίπου 80.000 δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές

εισφορές του β΄ εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ, περίπου δηλαδή 160.000 μηχανικούς, γιατρούς και φαρμακοποιούς

εισφορές του β΄ εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ, αφορά δηλαδή σε περίπου 650.000 ασφαλισμένους iefimerida

