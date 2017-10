Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η φύση είναι γεμάτη δώρα για τον οργανισμό μας.



Τροφές που μπορούν να «οχυρώσουν» το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να γίνουν σύμμαχοί μας για μια καλή υγεία. Οι ευεργετικές ιδιότητες αυτής της τροφής είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Καλοτυχία, ευημερία, γονιμότητα. Το ρόδι είναι μια τροφή-θησαυρός. Δίνει ενέργεια, είναι πλούσια σε βιταμίνες και μπορεί να αλλάξει θεαματικά την εικόνα της επιδερμίδας μας.



Η διατροφολόγος Ζωή Γιαννακάκη απαριθμεί 10+1 λόγους που το καθιστούν υπερ-τροφή! 1) Είναι πηγή βιταμινών Α,C, E, σιδήρου, κάλιου, φυτικών ινών, υδατανθρακών και περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες (τανίνες, πολυφαινόλες, ανθοκυανίνες) 2) H περιεκτικότητα του χυμού του σε αντιοξειδωτικά είναι τρεις φορές υψηλότερη από του πράσινου τσαγιού και του κόκκινου κρασιού 3) Ενα ρόδι καλύπτει το 40% της ποσότητας της βιταμίνης C και το 25% του φυλλικού οξέος που έχει καθημερινά ανάγκη ένας ενήλικας. 4) Οι σπόροι του μπορούν να ανταγωνιστούν το ακριβότερο καλλυντικό: αναζωογονούν την επιδερμίδα και προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση και τη φθορά που φέρουν οι ηλιακές ακτίνες. 5) Καθαρίζει το δέρμα και λειαίνει τις ρυτίδες. 6) Κάνει απολέπιση και ενυδατώνει σε βάθος το δέρμα. 7) Βοηθά στην καταπολέμηση της ακμής και είναι ιδανικό για τους νέους και τους έφηβους. 8) Φέρνει εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ξηροδερμίας ακόμα και σε δύσκολες περιοχές όπως είναι τα γόνατα και οι αγκώνες. 9) Βοηθά στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων αλλά και του ιού του έρπητα. 10) Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ψωρίασης και εκζεμάτων. 11) To ρόδι βοηθά στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και μας θωρακίζει από ασθένειες. bovary loading…

