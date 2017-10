Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί η φροντίδα των πρόωρων μωρών να είναι ιδιαίτερη και απαιτητική, όμως κάποια πράγματα θα σας είναι γνώριμα από το διάστημα που χρειάστηκε να μείνει στο μαιευτήριο. Αφού οι γιατροί έδωσαν το πράσινο φως με βάση τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από ένα πρόωρο μωρό για την έξοδο από το μαιευτήριο, ξεκινάει το δύσκολο κεφάλαιο για τους γονείς που είναι η φροντίδα του. Πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα:



Το πρώτο που καλείστε να φροντίσετε είναι να μην έρχεται σε επαφή με τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι μεγάλη ανάγκη. Ακόμα όμως και τις φορές που θα έρθουν κάποιοι επισκέπτες σπίτι για να δουν το μωρό, θα πρέπει να έχουν συνεχώς πλυμένα τα χέρια τους και να μην είναι άρρωστοι. Όταν πέσει ο υδράργυρος, το σπίτι πρέπει να έχει σε μόνιμη βάση σχετικά υψηλή θερμοκρασία και το μωράκι σας να είναι πολύ καλά ντυμένο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αρρωστήσει, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι ανώριμο. Το μητρικό γάλα θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει τις λοιμώξεις, που μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι χειρότερο. Αυτό σημαίνει ότι ο θηλασμός είναι μονόδρομος!



Σύμφωνα με διάφορες κατά καιρούς έρευνες, οι συχνές εκδηλώσεις αγάπης των γονιών προς το μωρό με αγκαλιές και φιλιά λειτουργούν υποβοηθητικά στην ανάπτυξή του. Ανεξάρτητα αν σας βολεύει ή όχι, είναι χρήσιμο να μεταφέρετε το μωρό σε μάρσιπο για πρόωρα, αφού έτσι ενισχύεται το μεταξύ σας συναισθηματικό δέσιμο. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 16:08 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.