Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ονομαστική ψηφοφορία κατέληξε η θυελλώδης συζήτηση για την αλλαγή φύλου. «Ναι» στην αλλαγή φύλου από τα 15 έτη είπαν 148 βουλευτές, σε σύνολο 285 που ψήφισαν. «Όχι» σε όλα για την αλλαγή φύλου, «ναι» στην τροπολογία για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, ψήφισε «όχι» στο άρθρο 3 για την αλλαγή φύλου στα 15, «παρών» στα υπόλοιπα, με επιστολική ψήφο, διότι βρίσκεται σε ταξίδι στη Βραζιλία. Η Έλενα Κουντουρά ψήφισε «ναι» στην τροπολογία για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και «όχι» στο άρθρο 3 για την αλλαγή φύλου. «Ναι» στην τροπολογία, «όχι» στο άρθρο 3 ψήφισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιώς Γεωργία Γεννιά. Η Νίνα Κασιμάτη (ΣΥΡΙΖΑ, Β’ Πειραιώς) ψήφισε «ναι» σε όλα, «όχι» στην τροπολογία.

«Ναι» σε όλα, «όχι» στην τροπολογία ψήφισε ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσεΐν. Ο Δημήτρης Καμμένος ψήφισε «ναι» στην τροπολογία, «όχι» στα άρθρα 1-7. «Ναι» στην αλλαγή φύλου από τα 15 ψήφισε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. «Όχι» σε όλα, «όχι» και στην τροπολογία για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» από την Αλέκα Παπαρήγα. Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης ψήφισε «όχι» σε όλα, «ναι» στην τροπολογία. Η Εύη Χριστοφιλοπούλου ψήφισε «ναι» σε όλα, «παρών» στο άρθρο 3. «Όχι» σε όλα, «όχι» και στην τροπολογία ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ και της ΧΑ. Ο Νίκος Νικολόπουλος (ανεξάρτητος Αχαΐας) ψήφισε «όχι» σε όλα. O Κώστας Κατσίκης διόρθωσε την ψήφο του σε «ναι» επί της αρχής, «όχι» στα άρθρα, «ναι» στην τροπολογία. Η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) ψήφισε «όχι» σε όλα. Ο Γιώργος Λαζαρίδης (Β’ Θεσσαλονίκης) ψήφισε «ναι» στην τροπολογία, «όχι» στα άρθρα 1-7. O βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος ψήφισε «ναι» σε όλα, «παρών» στο άρθρο 3 για την αλλαγή φύλου. Ο Κώστας Μπαργιώτας (ΠΑΣΟΚ, Λαρίσης) ψήφισε «ναι» σε όλα, «παρών» στο άρθρο 3 για την αλλαγή φύλου. Η Φώφη Γεννηματά ήταν απούσα από την ψηφοφορία. Οι τρεις βουλευτές του νομού Ροδόπης ψήφισαν ως εξής: Μουσταφά Μουσταφά: «Ναι» σε όλα, «όχι» στην τροπολογία Καρά Γιουσούφ Αϊχάν: «Όχι» στην τροπολογία Αχμέτ Ιλχάν: «Όχι» στην τροπολογία, «παρών» στο 3 Η Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά (ΑΝΕΛ, Σερρών) ψήφισε «ναι» επί της αρχής, «ναι» στη τροπολογία, «όχι» στα άρθρα 1-7. iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 19:06 and is filed under ΠΑΙΔΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.