Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Την ώρα που κανείς δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής από τους χάκερ, τους ιούς και κάθε κακόβουλη ύπαρξη που καραδοκεί στην επόμενη ηλεκτρονική γωνιά, μπορεί τουλάχιστον να αποφεύγει τις κουταμάρες και τις αποκοτιές. Τα πιο γελοία λάθη που κάνουμε δηλαδή online και το φυσάμε μετά και δεν κρυώνει! Σφάλματα όπως… Πληκτρολογούμε τους ίδιους κωδικούς ξανά και ξανά To λέμε και το ξαναλέμε και μετά το ξανακάνουμε! Χρησιμοποιούμε δηλαδή τα ίδια passwords για πολλαπλά sites. Δεν πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να τα αλλάζουμε κιόλας σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Είναι σαν να έχουμε ένα κλειδί-πασπαρτού για όλα, όποιος το βρει (και υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν) αποκτά πρόσβαση στα πάντα. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα δυνατό password, να τι πρέπει να κάνετε… Δεν προστατεύουμε την οθόνη του κινητού μας Μόλις περάσει κάποιος το lock screen του κινητού μας, μπορεί να ποστάρει ό,τι θέλει στο Facebook μας, να διαβάσει τα emails μας και να παραγγείλει και έναν τόνο πράματα από το Amazon φυσικά. Ακόμα και σήμερα όμως, ένα καλό 15% των καταναλωτών δεν κλειδώνουν την οθόνη τους με ένα PIN ή κάποια βιομετρική μέθοδο αναγνώρισης.



Την ώρα που ένα καλό PIN είναι ικανοποιητικότατο, η αγορά διαθέτει μια μακρά σειρά από τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, δακτυλικού αποτυπώματος, ακόμα και ίριδας του ματιού, για να ξενοιάσετε μια για πάντα από τον βραχνά… Δεν χρησιμοποιούμε τη διπλή επιβεβαίωση Ένας χάκερ μπορεί να αποκτήσει, ευκολότερα ή δυσκολότερα, πρόσβαση στο username και το password μας, δεν είναι ωστόσο καθόλου απλό να βάλει στο χέρι έναν τυχαίο κωδικό που γεννά μια εφαρμογή ή ένα password που μας έρχεται κατευθείαν με SMS στο κινητό μας. Όποια κι αν είναι η μέθοδος της διπλής επιβεβαίωσης, κάνει τους λογαριασμούς μας απείρως ασφαλέστερους. Και όλοι σχεδόν οι λογαριασμοί μας προσφέρουν πια κάποιου είδους διπλή προστασία, από τα Facebook, Twitter, Instagram και Dropbox μέχρι και τις Google, Apple, Microsoft και Amazon. «Οι χάκερ δεν το βρίσκουν καθόλου δελεαστικό να προσπαθούν να σπάσουν έναν προσωπικό κωδικό που προστατεύεται από πολλαπλές επιβεβαιώσεις», είπε πρόσφατα και ο αρχιμηχανικός της McAfee, Raj Samani… Μοιραζόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες Κάθε δεδομένο που κοινοποιούμε εκεί έξω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποκλέψει κάποιος την ταυτότητά μας, να μαντέψει τα passwords ή ακόμα και να απαντήσει σε κείνη τη μυστική ερώτηση που προστατεύει τον λογαριασμό μας. Από μια φωτογραφία στο Instagram που δείχνει τη διεύθυνσή μας ή εκείνο το tweet για τον σκύλο μας, τον ίδιο σκύλο το όνομα του οποίου χρησιμοποιούμε ως απάντηση στο security question του account μας!



Βλέπετε φυσικά πού πάει το πράγμα. Κι ενώ σήμερα μοιάζει εντελώς φυσιολογικό να μοιραζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα στο ίντερνετ, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά θα θυμούνται πόσο τρομακτικό έμοιαζε στις αρχές να ανεβάζεις τη ζωή σου στο Facebook. Σκεφτείτε λοιπόν πριν ποστάρετε τι θα ποστάρετε και ποιος θα το δει. Και μη μοιράζεστε φυσικά συνεχώς πού είστε και τι κάνετε, ειδικά αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού… Μεταχειριζόμαστε το Wi-Fi εντελώς απερίσκεπτα Μοιάζει εντελώς δελεαστικό να συνδεόμαστε σε όλα αυτά τα δημόσια και δωρεάν δίκτυα ώστε να μη χάνουμε στιγμή από τα αγαπημένα μας κοινωνικά δίκτυα. Δεν πρέπει να αφήνουμε όμως τη δίψα μας να θολώνει την κρίση μας. Γιατί σε ένα δημόσιο δίκτυο συνδέεται ο οποιοσδήποτε, κάτι που το κάνει λιγότερο ασφαλές από το οικιακό μας Wi-Fi. Αν πρέπει σώνει και καλά να συνδεθείτε σε ένα δωρεάν δίκτυο, καλό είναι να δαπανήσετε μερικά λεφτά για ένα ποιοτικό VPN πακέτο ώστε να φτιάξετε τη δική σας κωδικοποιημένη διαδρομή στον Ιστό. Και σε κάθε περίπτωση, αποφεύγουμε να κάνουμε νέους λογαριασμούς ή οτιδήποτε σημαντικό, όπως να τσεκάρουμε το υπόλοιπό μας στο web banking! Και όπως έχουμε πει για τους κινδύνους του free Wi-Fi, αναζητούμε πάντα τις ασφαλείς συνδέσεις (https) πριν μπούμε σε ένα site… newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 15:19 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.