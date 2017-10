Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν ανησυχεί ότι μπορεί να σκληρύνει η στάση του Βερολίνου στο ελληνικό πρόγραμμα, έπειτα από τις εκλογές στη Γερμανία. Μία μεμονωμένη χώρα δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της ευρωζώνης, τόνισε ο Ολλανδός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, στην ατζέντα της οποίας δεν βρίσκεται η χώρα μας.



«Καταλήξαμε σε μια ισχυρή συμφωνία το καλοκαίρι του 2015, η οποία αφορά ένα τρίτο πρόγραμμα και αυτό τρέχει μέχρι τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς. Μεμονωμένες εκλογές, μεμονωμένες χώρες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών της ευρωζώνης. Ακόμα και αν αλλάξουν οι κυβερνήσεις, η συμφωνία επιτεύχθηκε και το πρόγραμμα έχει διάρκεια έως τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ντάισελμπλουμ. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι το τέλος του 2017 είναι πολύ ισχυρός κοινός στόχος, τόνισε ο ίδιος. «Ήμουν στην Αθήνα πρόσφατα και συζητήσαμε για όλα τα ζητήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη νομοθέτηση, αλλά με την εφαρμογή, την υλοποίηση των μέτρων. Επίσης, οι συζητήσεις με τους θεσμούς συνεχίζονται και έχουμε έναν πολύ ισχυρό κοινό στόχο και φιλοδοξία, να κλείσουμε την αξιολόγηση πριν το τέλος του χρόνου», δήλωσε.



Από την πλευρά του, ο Πιερ Μοσκοβισί επεσήμανε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στο κλείσιμο της αξιολόγησης και κυρίως στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. «Μετά να προετοιμάσουμε το τέλος του ελληνικού προγράμματος, που ελπίζω να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού», συμπλήρωσε. «Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, η ανεργία πέφτει και τα δημοσιοοικονομικά της χώρας έχουν μπει σε τάξη. «Το μόνο που έχουμε να λύσουμε είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος», πρόσθεσε ο Γάλλος επίτροπος τονίζοντας ότι η ουσία είναι η «δουλειά» που θα γίνει στην Ελλάδα. iefimerida loading…

