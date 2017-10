Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Συνέχεια στη διπλωματική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Αγκυρας και της Ουάσιγκτον δίνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία ως εκπρόσωπο των ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, που εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κρίση με την έκδοση βίζας μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ότι ο «πρέσβης πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή αποχαιρετιστήριες επισκέψεις». «Αλλά ούτε οι υπουργοί, ούτε ο πρόεδρος της Βουλής ούτε και εγώ ο ίδιος αποδεχτήκαμε αυτές τις αποχαιρετιστήριες συναντήσεις επειδή δεν τον βλέπουμε ως εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην Τουρκία» είπε ο Ερντογάν, μιλώντας κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του στο Βελιγράδι.



Διερωτήθηκε, μάλιστα, με ποιο τρόπο «τρύπωσαν στην αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ κατάσκοποι» αναφερόμενοι στη σύλληψη του εργαζόμενου της πρεσβείας που προκάλεσε την κρίση μεταξύ των δύο χωρών -που στο παρελθόν ήταν στενοί εταίροι και παραμένουν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. «Πώς τρύπωσαν αυτοί οι κατάσκοποι μέσα στo προξενείο των ΗΠΑ; Εάν δεν παρείσφρησαν ποιος τους τοποθέτησε εκεί; Καμία χώρα δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε τέτοιους κατάσκοπους να την απειλούν εκ των έσω» είπε ο Ερντογάν. Το ιστορικό της κόντρας Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόταν στη σύλληψη του Μετίν Τοπούζ, Τούρκου υπαλλήλου στο αμερικανικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με την κατηγορία της κατασκοπείας.



Ακολούθησε η ανακοίνωση από την αμερικανική πρεσβεία στην Αγκυρα της αναστολής έκδοσης όλων των μη μεταναστευτικών αδειών εισόδου από όλες τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στην Τουρκία, ενώ λίγες ώρες αργότερα, η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον εξέδωσε παρόμοια ανακοίνωση για την έκδοση αδειών εισόδου προς Αμερικανούς πολίτες. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη και δεύτερου Τούρκου υπάλληλου της αμερικανικής πρεσβείας. Οπως σε πολλές από τις διαμάχες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αγκυρα, το κεντρικό θέμα της έντασης είναι η εμμονή της Τουρκίας ως προς το πρόσωπο του πρώην συμμάχου του Ερντογάν, αυτοεξόριστου Τούρκου ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν που ζει στην Πενσιλβάνια και στον οποίο η Αγκυρα επιμένει να προσάπτει την οργάνωση του αποτυχημένου πραξικοπήματος. iefimerida loading…

