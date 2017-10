Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκόμισε κέρδη ύψους 7,8 δισ. ευρώ, από τα ελληνικά ομόλογα, που είχε αγοράσει στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, το διάστημα 2012-2016. Αυτά τα κέρδη- όπως και άλλα από κρατικά ομόλογα- διανεμήθηκαν στις κεντρικές τράπεζες των 19 χωρών της ευρωζώνης, αναφέρει ο Μάριο Ντράγκι σε απαντητική επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή.



Το πρόγραμμα SMP υιοθετήθηκε στο ξέσπασμα της κρίσης στην ευρωζώνη, το 2010, και ενισχύθηκε το 2011 για να συμπεριληφθεί το ιταλικό και ισπανικό κρατικό χρέος. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ελαφρύνει την πίεση στις αγορές για το κόστος δανεισμού των μελών της ευρωζώνης και προηγήθηκε του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, το οποίο ξεκίνησε το 2015. «Η είδηση για τα κέρδη δισ. ευρώ πιθανόν θα θυμώσουν τους σκληροπυρηνικούς της ελληνικής κυβέρνησης που για καιρό καλούν την ΕΚΤ να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης», σχολιάζουν οι Financial Times. «Τα κέρδη από το SMP τα έχουν υποσχεθεί στην Ελλάδα διάφορες στιγμές στα επτά χρόνια της οικονομικής διάσωσης. Σε συζητήσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους τον Μάιο του 2016, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης πρότειναν την επιστροφή κερδών από τα ομόλογα του 2014 στην ελληνική κυβέρνηση, για να μειωθεί η πίεση στη χώρα», αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα.



Στην επιστολή του, ο Ντράγκι δεν δίνει λεπτομέρειες για τα κέρδη που προήλθαν από τα ελληνικά ομόλογα υπό τη συμφωνία με τις κεντρικές τράπεζες, γνωστή ως ANFA. «Αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και είναι εκτός δικαιοδοσίας της ΕΚΤ», αναφέρει συγκεκριμένα, ενώ συμπληρώνει ότι οι αποφάσεις για το τι θα γίνει με τα κέρδη θα ληφθούν από τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης και όχι από την ΕΚΤ ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 21:13 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.