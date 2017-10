Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον αέρα βρίσκεται ο πυρήνας του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, δηλαδή το άρθρο 3 που αφορά στη διόρθωση φύλου, καθώς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την πλειοψηφία της Βουλής. Και ενώ ξεκινά ο τελικός γύρος της συζήτησης του ν/σ και στη μία το μεσημέρι αναμένεται η ονομαστική, τίποτα δεν μοιάζει σίγουρο και δεδομένο για το ποιοι τελικά θα καταψηφίσουν. Με το κόμμα-κυβερνητικό εταίριο, τους ΑΝΕΛ, να έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα καταψηφίσουν το επίμαχο άρθρο 3 αλλά και αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην εμφανίζονται σίγουροι για το τι θα πράξουν στην ψηφοφορία, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και το σενάριο της κοινοβουλευτικής ήττας πιθανό. Τι θα κάνουν τα κόμματα ΝΔ (76 βουλευτές), Χρυσή Αυγή(16 βουλευτές), ΚΚΕ (15 βουλευτές) και Ένωση Κεντρώων (7 βουλευτές) έχουν ήδη ανακοινώσει ότι καταψηφίζουν το νομοσχέδιο, τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων. Οι ΑΝΕΛ (9 βουλευτές) έχουν δηλάδη ότι υπερψηφίζουν επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο με μόνη εξαίρεση το επίμαχο άρθρο 3, το οποίο και θα καταψηφίσουν. Ναι θα ψηφίσει το Το Ποτάμι (6 βουλευτές), ενώ η ΔΗΣΥ θα αποφασίσει σήμερα το πρωί (μάλλον κινείται προς το «όχι»). Αγνωστο τι θα πράξουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι πιθανοί αντάρτες του ΣΥΡΙΖΑ Ενστάσεις, καταγράφονται –δημοσίως- από την Γεωργία Γεννιά που εκπροσωπεί την κίνηση Πράττω και τον βουλευτή Ηρακλείου Γιάννη Μιχελογιαννάκη.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο βουλευτής δωδεκανήσων Νίκος Γάκης έχει κάπως «μαλακώσει», ενώ ερωτηματικό παραμένει η στάση του Μάρκου Μπόλαρη. (Δεδομένο θεωρούν πως θα καταψηφίσει την τροπολογία για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης η Νίνα Κασιμάτη). Αυστηρή εντολή να συνεχιστεί το… μασάζ! Σε αυτό το πλαίσιο το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει αυστηρή εντολή να συνεχιστούν οι… μαλάξεις στους αντιρρησίες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, σε μια προσπάθεια αλλάξουν γνώμη και να συναινέσουν στη σημερινή ψηφοφορία για το επίμαχο άρθρο 3 του νομοσχεδίου που αφορά την αλλαγή φύλου ενηλίκων και ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, πέρα από το μασάζ Κοντονή που έλαβε χώρα χθες στη Βουλή, συνεχίστημε με αμείωτη ένταση το «πρέσινγκ» -και μάλιστα δια τηλεφώνου- προς όσους σκέπτονται να διαφοροποιηθούν, ενώ εντός της ημέρας δεν αποκλείονται ακόμα και οι κατ’ιδίαν συναντήσεις όσων εμφανίζονται προβληματισμένοι με κομματικά κυβερνητικά στελέχη. Ψηφοφορία θρίλερ Ακόμη, όμως, κι αν οι πιθανοί αντάρτες του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταψηφίσουν τελικά το επίμαχο άρθρο 3, με τη δεδομένη άρνηση των ΑΝΕΛ να υπερψηφίσουν η κυβερνητική πλειοψηφία βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί και η ψηφοφορία μοιάζει εξαιρετικά παρακινδυνευμένη ως προς το αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί αν σύσσωμη η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσει θετικά, μαζί με το Ποτάμι, που έχει δηλώσει ότι θα υπερψηφίσει, οι θετικές τους ψήφοι φθάνουν τις 150. Τους λείπει δηλαδή μία. Τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα Ετσι, το Μαξίμου στρέφεται και ευελπιστεί και στη δεξαμενή των οκτώ ανεξάρτητων βουλευτών αλλά και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η τελευταία δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει στην ψηφοφορία, προσανατολίζεται όμως, κατά πληροφορίες, να καταψηφίσει, κάτι για το οποίο θα λάβει απόφαση συλλογικά, σήμερα το πρωί. Με δεδομένο πάντως οτι ο κ. Τσίπρας κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη βουλευτών της αντιπολίτευσης, σοβαρή ανησυχία -λένε- πως δεν υπάρχει στα υψηλά κλιμάκια. Ωστόσο, είναι προφανές οτι και οι ίδιοι έρχονται σε δύσκολη θέση αφού προσπαθούν να πείσουν ακόμα και τους βουλευτές τους.! Συν τοις άλλοις, την κυβερνητική πρωτοβουλία δεν υποδέχτηκαν με τις καλύτερες διαθέσεις και υπουργοί της κυβέρνησης. Ένας εξ’αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και από τους ΑΝΕΛ οι κυρίες Έλενα Κουντουρά και Μαρία Κόλλια Τσαρουχά εμφανίστηκαν εξόχως προβληματισμένες. iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 09:23 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.