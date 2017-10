Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στο πλαίσιο των γαστρονομικών εκδηλώσεων της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα από το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο 1ος Διαγωνισμός Μαγειρικής «Οι ανερχόμενοι σεφ της Κοζάνης». Οι κριτές, μέλη της λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος ανέδειξαν νικητή τον Αρμελίν-Ερρίκο Ζέμπι, ο οποίος και κέρδισε ένα σεμινάριο μαγειρικής του Cooking Workshop Consulting. Δεύτερος αναδείχτηκε ο Χάρης Βογδόπουλος με βραβείο μια επαγγελματική στολή σεφ και τρίτη η Φωτεινή Παφίλη, υπεύθυνη μαγειρικών εκδηλώσεων στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης με βραβείο ένα μαχαίρι σεφ υψηλής ποιότητας.

Οι κριτές ήταν ο πατήρ Επιφάνιος, η Νανά Γκαμπούρα και ο Στέλιος Πιτένης, οι οποίοι έδωσαν χρήσιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα ο πατήρ Επιφάνιος τους παρότρυνε να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς , χαρακτηρίζοντας όλη τη διαδικασία ένα παιχνίδι γνώσεων.



















This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 20:38 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.