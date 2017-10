Οκτώβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σας προσκαλούμε σε μια όμορφη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει ο «Σύλλογος Καρκινοπαθών, Φίλων και Συγγενών Γρεβενών – ΣΤΗΡΙΖΩ – ΕΛΠΙΖΩ» σε συνεργασία με το γυμναστήριο Γρεβενών «HOME PLACE» την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 17:30 μ.μ. στο κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών.

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Για το Δ.Σ. Η Πρόεδρος

Μαρία Παρασκευαΐδου

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 23:47 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.