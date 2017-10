Οκτώβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα φέτος τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό της αύξησης άγγιξε το 30,1%. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.767 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 9.044 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα το 2016, (αύξηση 9,6% είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015). Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο εφέτος ανέρχονται σε 6.500 έναντι 5.014 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 29,6%.



Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 121.904 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 101.296 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3 % (αύξηση 12,7% είχε παρουσιαστεί το εννεάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015). Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν ανέρχονται σε 75.308 έναντι 67.778 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.



Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν 2.655 νέες μοτοσικλέτες άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.510 τον αντίστοιχο μήνα το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 24,4% (αύξηση 6,6% είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2017 ανέρχονται σε 2.426 έναντι 3.282 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2016, παρουσιάζοντας μείωση 26,1%. Το εννεάμηνο εφέτος κυκλοφόρησαν 25.122 νέες μοτοσικλέτες έναντι 32.311 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 22,2% (αύξηση 12,1% είχε παρουσιαστεί το εννεάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 22.827 έναντι 30.146 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση 24,3% όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 10th, 2017 at 23:06 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.