Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Εν μέσω οικονομικής κρίσης πολλοί είναι οι Έλληνες που «σπάνε» το κεφάλι τους για να βρουν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων. Μία λύση είναι η μείωση του κόστους του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Και πώς θα γίνει αυτό; Με την αλλαγή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου, όμως, των πολλών εταιριών που υπάρχουν ήδη στον κλάδο αυτό, χρειάζεται έρευνα για να καταλήξει κάποιος στη σωστή επιλογή του προμηθευτή. Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπως το energy-market.gr, που προσφέρουν συγκεντρωμένα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα εύχρηστο site και συγκρίνουν εταιρίες ρεύματος, όπως protergia, green, volterra, nrg κλπ.

Έτσι, μπορεί κανείς να επιλέξει πιο εύκολο τον προμηθευτή που επιθυμεί, με κριτήρια τις τιμές και τις παροχές και δεν χρειάζεται να ψάχνει σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά. Ακολουθεί ένας βασικός οδηγός που θα πρέπει να διαβάσει κάποιος πριν αλλάξει εταιρία ηλεκτρικού ρεύματος 1. Γιατί να αλλάξω πάροχο ρεύματος;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο ρεύμα που προσφέρεται από τις εταιρίες, η αλλαγή παρόχου μπορεί να σε οδηγήσει στο να εξοικονομήσεις έως και 30% από το λογαριασμό του ρεύματός σου (ανάλογα πάντα με την κατανάλωσή σου). Πολλές εταιρίες προσφέρουν επίσης εκπτώσεις και προσφορές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. Όπως προαναφέρθηκε, εξειδικευμένα site μπορούν να σου παρέχουν όλες τις προσφορές και τις εκπτώσεις συγκεντρωμένες σε ένα μέρος για να επιλέξεις το κατάλληλο deal που να ταιριάζει στις ανάγκες σου εύκολα και γρήγορα. 2. Μπορώ πραγματικά να εξοικονομήσω χρήματα με την αλλαγή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και αν ναι πόσο;

Εκείνοι που το τόλμησαν και επέλεξαν την αλλαγή παρόχου, κατάφεραν όντως να εξοικονομήσουν χρήματα αλλά και να επωφεληθούν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των εναλλακτικών προμηθευτών. Όσον αφορά το ποσό εξοικονόμησης, αυτό εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως για παράδειγμα την ποσότητα του ρεύματος που καταναλώνεις. Το ποσό των 150 ευρώ ετησίως είναι ένα τυπικό νούμερο για κατανάλωση 1800 κιλοβατώρων και με τιμολόγιο Γ1. Εκείνοι που έχουν υψηλή κατανάλωση ρεύματος μπορούν να εξοικονομήσουν ακόμα περισσότερα χρήματα. 3. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία αλλαγής παρόχου και τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ταυτότητα και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, χωρίς να υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος. Επίσης, αν αλλάξεις πάροχο online, η διαδικασία επιλογής θα διαρκέσει λιγότερο από 5 λεπτά ενώ η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 5 ημέρες περίπου για τις κατοικίες και το πολύ μέσα σε ένα μήνα για τις επιχειρήσεις. 4. Θα υπάρξει κάποια διακοπή στο ρεύμα μου;

Όχι! Ο νέος πάροχος ρεύματος θα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο δίκτυο. Η μόνη χρέωση που θα δεις είναι ότι ο λογαριασμός σου θα έρχεται από διαφορετική εταιρία και θα είναι μικρότερος.



5. Μπορώ να αλλάξω πάροχο εάν χρωστάω χρήματα στον υπάρχον πάροχο;

Η κάθε εταιρία έχει διαφορετική πολιτική και δικούς της κανόνες σχετικά με τις οφειλές. Σε κάποιες εταιρίες εάν χρωστάς χρήματα από απλήρωτους λογαριασμούς δεν είναι δυνατόν να αλλάξεις πάροχο μέχρι να εξοφλήσεις τους λογαριασμούς, σε άλλες επιτρέπεται να αλλάξεις ενώ σε άλλες μπορείς μόνο εφόσον έχεις κάνει κάποιο διακανονισμό.



6. Τι πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω νέο πάροχο;

Κάποια πράγματα που χρειάζεται να λάβεις υπόψη όταν επιλέγεις νέο προμηθευτή είναι: Πόσα χρήματα μπορείς να εξοικονομήσεις ετησίως και πόσο είναι η τιμή της κιλοβατώρας.

Τις παροχές και τις εκπτώσεις που σου δίνει η κάθε εταιρία με το νέο συμβόλαιο.

Την εξυπηρέτηση που σου προσφέρουν.

Τα πάγια και τις λοιπές χρεώσεις.

Την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου και τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στο συμβόλαιο. Αξιοποίησε, λοιπόν, τη δυνατότητα που σου δίνουν οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσεις το λογαριασμό σου και να κερδίσεις χρήματα! iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 22:04 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.