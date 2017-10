Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το διαδίκτυο να μας έχει λύσει τα χέρια σε πολλά επίπεδα και οι ειδήσεις να μεταδίδονται σε χρόνο «dt», όπως και τα ψώνια να έρχονται στην πόρτα μας επίσης σε χρόνο «dt», ωστόσο σύμφωνα με τους φυσικοθεραπευτές η νέα αυτή τεχνολογία «κλέβει» κίνηση από το ανθρώπινο σώμα και το καθιστά οκνηρό με ότι αυτό συνεπάγεται.



Όπως αναφέρει στο Πρακτορείο Fm ο δρ. ορθοπαθητικής, και επιστημονικός συνεργάτης, του πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Γουδέβενος, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ είναι ιδανική άσκηση για άτομα τρίτης ηλικίας, όχι μόνο για σωματικούς αλλά για ψυχολογικούς λόγους. «Σε έρευνα του συλλόγου Φυσικοθεραπευτών της Βρετανίας, που είναι από τους πιο έγκυρους παγκοσμίως, έχει μετρηθεί ότι έστω και το λίγο βάρος που μπορεί κάποιος ηλικιωμένος να κουβαλήσει από το σούπερ μάρκετ, λειτουργεί σαν άσκηση στους μυς και στα οστά. Τα κάνει να λειτουργούν καλύτερα και ταυτόχρονα ο άνθρωπος αποκτά καλύτερη βιοδεκτικότητα, δηλαδή έχει καλύτερη ισορροπία στο χώρο και στο χρόνο». Παράθυρο στον κόσμο έστω και οι μικρές βόλτες Πόσο απαραίτητη όμως είναι η βόλτα έστω και μέχρι το περίπτερο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας; «Η βόλτα ακόμα και στο περίπτερο ή με τον σκύλο, ή στη λαϊκή, κάνει τον άνθρωπο να εξοικειώνεται με την κίνηση στον πραγματικό κόσμο και ως εκ τούτου τον κάνει να νιώθει και ψυχικά καλύτερα. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φυσικοθεραπεία γιατί πχ διαφορετικά χειρίζεσαι κάποιον που έχει χτυπήσει και είχε χρόνια να βγει από το σπίτι, κι αλλιώς κάποιον που κινείται συχνά και θα πάει με άνεση στο γιατρό και στην θεραπεία του».



Ιδίως τα άτομα που έχουν αρθριτικές κακώσεις και ρευματισμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κινούνται και να μην καθηλώνονται στο διαδίκτυο, αναφέρει ο δρ. Γουδέβενος, επισημαίνοντας ότι οι πολλές βόλτες στο διαδίκτυο έχουν ένα τίμημα στη σωματική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ οι ώρες εργασίας ετησίως είναι κατά μέσον όρο 2.042, ήτοι 8-9 ώρες την ημέρα, εκ των οποίων οι έξι είναι σε γραφείο. Και δεν σταματά εκεί, αν σκεφτεί κανείς ότι σχεδόν 3 στους δέκα Έλληνες κάνουν τα ψώνια τους από το γραφείο τους. Πόση ώρα και γιατί περιφερόμαστε στο ίντερνετ κάθε μέρα Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν ότι επτά στους δέκα Έλληνες 16-74 ετών, χρησιμοποιούν το ίντερνετ, είτε άμεσα είτε έμμεσα (δηλαδή λέγοντας στα παιδιά ή στα εγγόνια τους οι μεγαλύτεροι να κάνουν χρήση για λογαριασμό τους). Οι έξι στους δέκα κάνουν καθημερινή χρήση και ο μέσος χρόνος χρήσης είναι πάνω από 2 ώρες ημερησίως, με μέσο όρο τα 135 λεπτά. Το 83% των επισκέψεων στο ίντερνετ αφορά ανάγνωση ειδήσεων και γενικότερα ενημέρωση, ενώ το 25-35% αφορά διαδικτυακές αγορές για ένδυση υπόδηση, ταξίδια, ή ακόμα και τρόφιμα. Και μπορεί, όπως εξηγεί ο κ. Γουδέβενος, για άτομα με κινητικά προβλήματα, ή για άτομα που δουλεύουν πολλές ώρες να είναι κάτι βολικό εφόσον κερδίζουν χρόνο, π.χ περίπου 20-40 λεπτά εβδομαδιαίως, που διαρκεί μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Ωστόσο κάτι τέτοιο αντίκειται στις οδηγίες του ΠΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες, ειδικά για τους ηλικιωμένους, αλλά και για κάθε άτομο, η σωματική δραστηριότητα πρέπει να είναι 150 λεπτά μέτριας έντασης κίνηση την εβδομάδα». newsbeast loading…

