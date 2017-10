Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αυτοδιοίκηση της Δυτικής Μακεδονίας αποχαιρετά τον Κώστα Μαυρομάτη, ένα δυναμικό στέλεχός της που συνέβαλε τα μέγιστα στην έναρξη της κατασκευής του πρωτοποριακού έργου της Τηλεθέρμανσης, ενώ έβαλε τη σφραγίδα του σε πολλά ζητήματα του τόπου του.

Σε όποιο πόστο κι αν βρέθηκε ο Κώστας Μαυρομάτης, στην αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση ή στον αθλητισμό, έδωσε το στίγμα του.

Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο ενός ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώην Δημάρχου Πτολεμαΐδας Κώστα Μαυρομάτη.

Ο Κώστας Μαυρομάτης υπηρέτησε επί σειρά ετών την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγωνίστηκε με συνέπεια για τη λύση των ζητημάτων του τόπου από την θέση του Δημάρχου Πτολεμαΐδας, Προέδρου της ΑΝΚΟ και Προέδρου της Τοπικής Ένωσης Δήμων Ν. Κοζάνης.

Διακρίθηκε για το ήθος και την εντιμότητα του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Δήμαρχος Φλώρινας

