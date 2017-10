Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας που αφορά στο τροχαίο δυστύχημα στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο δημοφιλής καλλιτέχνης, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Μετά από μια έρευνα ενός και πλέον έτους, και τις μηνυτήριες αναφορές της οικογένειας του Π. Παντελίδη, ότι δεν οδηγούσε εκείνος αλλά μια από τις κοπέλες που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι οδηγός ήταν ο ίδιος ο άτυχος τραγουδιστής. Οι αναφορές στρέφονταν σε βάρος των δυο γυναικών, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμέλειας και της ψευδορκίας. Η εισαγγελική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, τις καταθέσεις και τις πραγματογνωμοσύνες, απέρριψε τις καταγγελίες ότι οδηγός ήταν μια από τις γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Πάντως η οικογένεια του Π. Παντελίδη, έχει προθεσμία 3 μηνών εντός της οποίας μπορεί να στραφεί κατά της διάταξης αρχειοθέτησης ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών. Ο τελευταίος ή θα συμφωνήσει με τον συνάδελφο του εισαγγελέα Πρωτοδικών, ή θα ζητήσει περαιτέρω έρευνα, ή έχοντας διαφορετική άποψη δύναται ακόμη και να ζητήσει την άσκηση ποινικών διώξεων. iefimerida

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 10:05 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ -ΤΑΙΝΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.