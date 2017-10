Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Το οικονομικό ύψος του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου κρατικής περιουσίας στην Κίνα (SWF) ξεπέρασε τα 900 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο.



Η οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων έχει υπερτριπλασιαστεί από αρχικό κεφάλαιο των 249 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την ίδρυση του ταμείου το 2007.



Πρόκειται για το δεύτερο ισχυρότερο σε οικονομική αξία ταμείο (SWF) μετά τον κεντρικό οργανισμό συνταξιοδότησης στη Νορβηγία, η οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οποίου, ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια τον προηγούμενο μήνα. newsbeast loading…

