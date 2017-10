Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Πολύτιμες συμβουλές για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, λίγο πριν την «επέλαση» της γρίπης, η οποία φέτος σύμφωνα και με τους ειδικούς θα συνδυαστεί δυστυχώς με την ιλαρά που βρίσκεται σε έξαρση, δίνει στο Πρακτορείο Fm ο κλινικός διαιτολόγος-βιολόγος, προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος στο «Λαϊκό Νοσοκομείο», Χάρης Δημοσθενόπουλος. Ο κ. Δημοσθενόπουλος αναφέρει τις βιταμίνες «sos», τα τρόφιμα στα οποία τις βρίσκουμε, το ρόλο που παίζουν οι ξηροί καρποί, τα ωμέγα 3 λιπαρά αλλά και η σωστή ενυδάτωση, που είναι τελικά απαραίτητη και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως επισημαίνει πάντως το «αντιγριπικό» διαιτολόγιο περιλαμβάνει καλές πρωτεΐνες (περισσότερο ψάρι και κοτόπουλο και λιγότερο κόκκινο κρέας). Βάλτε χρώμα στο ψυγείο σας Μία διατροφή η οποία θα έχει συστατικά πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που έχουν έντονη ενισχυτική δράση στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι απαραίτητη αυτή την εποχή, αναφέρει ο κ. Δημοσθενόπουλος και εξηγεί: «Μία διατροφή δηλαδή που θα περιλαμβάνει βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, αλλά και συστατικά όπως το σελήνιο, το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος, που έχει βρεθεί από μελέτες ότι μπορούν να παίξουν ρόλο άμυνας ενάντια στις ιώσεις».



Αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα βρίσκουμε, όπως λέει «σε φρούτα και λαχανικά και κυρίως σε τρόφιμα που έχουν έντονα χρώματα όπως π.χ πράσινες, κίτρινες, κόκκινες πιπεριές, εσπεριδοειδή, που από δω και πέρα έχουν την τιμητική τους, μπανάνες, αποξηραμένα φρούτα (που είναι πολύ συμπυκνωμένες πηγές αυτών των βιταμινών) όπως σταφίδες, κράνμπερις, ξηρά δαμάσκηνα. Ταυτόχρονα καλής ποιότητας λιπαρά, όπως τα Ω3 των ψαριών, έχουν κι αυτά συσχετιστεί με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως και οι ξηροί καρποί, ανάλατοι όμως και σε λογικές ποσότητες, πχ καρύδια, σουσάμι, λιναρόσπορος, αμύγδαλα». Η καλή ενυδάτωση ενισχύει τον οργανισμό Αν νομίζετε πάντως ότι το άφθονο νερό, είναι απαραίτητο μόνο τους ζεστούς μήνες του χρόνου, πλανάσθε πλάνην οικτράν καθώς όπως λέει ο προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος στο «Λαϊκό Νοσοκομείο» στην εκπομπή του Πρακτορείου Fm «Μυστικά Υγείας»: «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που παίζει ρόλο στην διαδικασία της καλύτερης άμυνας, είναι η επαρκής ενυδάτωση. Είτε απλό νεράκι, είτε σε συνδυασμό με βότανα, αφεψήματα, που το ενισχύουν ακόμη περισσότερο. Όταν είμαστε καλά ενυδατωμένοι, το ανοσοποιητικό μας είναι πολύ πιο ισχυρό, ρυθμίζεται καλά και η θερμοκρασία του σώματος που είναι σημαντική το χειμώνα, κι έτσι δεν αρρωσταίνουμε τόσο εύκολα».



Όσον αφορά τις ποσότητες, εξατομικεύονται ανάλογα με το φύλο και τις ανάγκες του κάθε ατόμου, σε σχέση πάντα και με την δραστηριότητα του. «Η πρόσληψη του νερού πάντως μέσα από κάποιους χυμούς, τσάι, ή υγρά τρόφιμα, όπως οι σούπες, είναι ένας εύκολος τρόπος για να ενσωματώσουμε ικανοποιητική ποσότητα υγρών στην διατροφή μας», λέει ο κ. Δημοσθενόπουλος. «Ναι» στον βασιλικό πολτό, «όχι» στην υπερκατανάλωση βιταμινών Σύμφωνα με τον κ. Δημοσθενόπουολο ο βασιλικός πολτός είναι πολύ πλούσιος σε σίδηρο και χρήσιμα ιχνοστοιχεία και γενικά βοηθάει τον οργανισμό, όπως είναι γνωστό με μία μικρή ποσότητα. «Η βιταμίνη C που κάποιοι παίρνουν προληπτικά αυτή την περίοδο, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη. Που σημαίνει ότι αν ο οργανισμός υπερκαλύψει την πρόσληψη, αποβάλλεται από τα νεφρά, κι έτσι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται υπερκατανάλωση της. Καλό είναι πάντως τώρα που αλλάζει ο καιρός και αρχίζουν τα πρώτα κρυολογήματα και οι πρώτες ενοχλήσεις, να δίνεται έμφαση περισσότερο στην καλή διατροφή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού». Η υπερφαγία μειώνει την άμυνα του οργανισμού Όσον αφορά την ποσότητα ο κ. Δημοσθενόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά «ουκ εν τω πολλώ το ευ». «Διότι δεν χρειάζεται κανείς να φάει πολλές θερμίδες, αλλά ποιοτικές. Κι αυτό γιατί η υπερκατανάλωση τροφής και μάλιστα τροφής πλούσιας σε λιπαρά, εκτός από την αύξηση του σωματικού βάρους, μειώνει και την άμυνα του οργανισμού, με συνέπεια κάποιος να γίνεται πιο επιρρεπής στις ιώσεις». newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 09:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.