Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου για την απελευθέρωση της πόλης των Γρεβενών από τον τουρκικό ζυγό, που θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη μας. Πρόγραμμα

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 1.Γενικός σημαιοστολισμός από τις 08:00 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου της επομένης. 2.Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων Καταστημάτων, του Δημοτικού Καταστήματος και των Καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2017. Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 Ώρα 08.30 ΄ επίσημη έπαρση της Σημαίας. Ώρα 10:30 ΄ επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ, στην οποία παρακαλούνται να παρίστανται: Ο κ. Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης

Ο κ. Βουλευτής του Νομού

Ο κ. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Ο κ. Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού και Αθλητισμού

Ο κ. Δήμαρχος Δεσκάτης

Οι κ. κ. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ο κ. Δ/τής του 586 Τ.Π. (Κ.Ε.Ν.)

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Η κα. Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών

Οι Αντιδήμαρχοι Γρεβενών

Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Γρεβενών

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών

Οι κ. κ. πρώην Βουλευτές

Οι κ.κ. Πρόεδροι Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.

Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πρωτοδίκες, Ειρηνοδίκες, Πταισματοδίκες

Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Ν.Π.Ι.Δ.

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη

Ο κ. Πρόεδρος του ΤΕΙ

Οι κ.κ. Τοπικοί Έφοροι Οδηγών

Οι κ.κ. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων

Αντιπρόσωποι Τύπου

Οι κ.κ. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

Οι κ.κ. Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων

Οι εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης

Ο κ. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Οι κ.κ. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων

Ο κ. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου

Ο κ. Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών

Ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου

Οι κ.κ. Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου και Βιοτεχνών

Ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών

Οι κ.κ. Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων

Πολιτικά Κόμματα

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πολίτες. Η προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό πρέπει να τελειώσει μέχρι την 10:00 ΄ ώρα. Τον πανηγυρικό της ημέρας για την απελευθέρωση της πόλη των Γρεβενών θα εκφωνήσει o Εκπαιδευτικός του 1ου ΓΕΛ Γρεβενών κ. Θεολόγος Πόραβος, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού, στην κεντρική Πλατεία από τους κ.κ.: 1. Εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 2. Δήμαρχο Γρεβενών, 3. Βουλευτή, 4.Περιφερειάρχη, 5.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών, 6.Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, 7. Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης, 8.Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 9.Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, 10.Σύνδεσμο Εφέδρων Αξ/κων & Αν/στων, 11.Σύνδεσμο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, 12.Σύνδεσμο τραυματιών, πολεμιστών και οπλιτών, 13.Εκπροσώπους Παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων. Σιγή ενός (1) λεπτού, Εθνικός Ύμνος Ώρα 11:30 ΄:Παρέλαση μπροστά από τους Επισήμους στην οδό Κ. Ταλιαδούρη. Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα της Ιεροτελεστίας και Δεήσεων η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, τα της παρατάξεως και της διάθεσης στρατιωτικών τμημάτων για την παρέλαση η Στρατιωτική Διοίκηση και τα της τάξεως η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών. Άγημα απόδοσης τιμών θα διαθέσει το 586 Μ/Π Τ.Π. (Κ.Ε.Ν.). Στρατιωτική μουσική της 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού θα συνοδεύσει τις παραπάνω εκδηλώσεις. Το Γενικό Πρόσταγμα της παρέλασης αναθέτουμε στον υπεύθυνο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής κ. Βασίλειο Σούλα. Τελετάρχη ορίζουμε την υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών κα. Ειρήνη Δασκάλου . Το Πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ

