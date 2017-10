Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελλάδα είναι σίγουρα στα μπαράζ αν κερδίσει το Γιβραλτάρ -Οι πιθανοί αντίπαλοι Η 15η ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά του Μουντιάλ 2018 έγινε η Πολωνία, καθώς στοφινάλε του 5ου ομίλου νίκησε 4-2 σε ματς… θρίλερ το Μαυροβούνιο και τερμάτισε στην κορυφή. Αυτή είναι η 8η φορά που η χώρα θα παίξει σε Μουντιάλ (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006), ενώ επιστρέφει έπειτα από τις απουσίες στη Νότιο Αφρική (2010) και στη Βραζιλία (2014). Οι 15 χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας είναι κατά σειρά η διοργανώτρια και οι: Ρωσία, Βραζιλία, Ιράν, Ιαπωνία, Μεξικό, Βέλγιο, Πολωνία, Αίγυπτος, Νότιος Κορέα, Σαουδική Αραβία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Νιγηρία και Κόστα Ρίκα. Αγωνιστικά, το 2-0 στην Πολωνία έγινε 2-2, αλλά με το 16ο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (πρώτος σκόρερ, 15 ο Ρονάλντο) οι γηπεδούχοι πήραν ξανά προβάδισμα στο 85′, ενώ στο 87′ διαμορφώθηκε το τελικό 4-2 με αυτογκόλ. Η Δανία (1-1 με Ρουμανία) τερμάτισε στην 2η θέση και θα παίξει στα μπαράζ. Όσον αφορά στην καλύτερη ομάδα του 6ου ομίλου, την Αγγλία, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά με νίκη στη Λιθουανία, χάρη σε γκολ του Χάρι Κέιν με πέναλτι (0-1). Η Γερμανία επικράτησε 5-1 του Αζερμπαϊτζάν στο Κάιζερσλαουτερν, έτσι τερμάτισε τον όμιλο με 10 νίκες (σε 10 αγωνιστικές). Αυτό μπορεί να το κάνει και η Ελβετία αν νικήσει στην Πορτογαλία, ενώ το «10 στα 10» το έχει κάνει σε προκριματικά Μουντιάλ μόνο η Ισπανία (2010). Η Βόρειος Ιρλανδία τερμάτισε στην 3η θέση και θα παίξει στα μπαράζ, παρά την ήττα της στη Νορβηγία, ενώ η Τσεχία νίκησε 5-0 το Σαν Μαρίνο. Τα σημερινά αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής: Δανία – Ρουμανία 1-1 (59′ πέν. Έρικσεν / 88′ Ντεάκ)

Καζακστάν – Αρμενία 1-1 (61′ Τουρισμπέκ / 26′ Μχιταριάν)

Πολωνία – Μαυροβούνιο 4-2 (6′ Ματσίνσκι, 16′ Γκροσίτσκι, 86′ Λεβαντόβσκι, 87′ αυτ. Στόικοβιτς / 78′ Μουγκόσα, 83′ Τομάσεβιτς)

Λιθουανία – Αγγλία 0-1 (27′ πέν. Κέιν)

Σλοβακία – Μάλτα 3-0 (33′ και 62′ Νέμετς, 69′ Ντούντα)

Σλοβενία – Σκωτία 2-2 (52′ και 72′ Μπέζιακ / 32′ Γκρίφιθς, 88′ Σνόντγκρας)

Τσεχία – Σαν Μαρίνο 5-0 (8′ και 23′ Κρμέντσικ, 27′ Κόπιτς, 71′ Νόβακ, 83′ Κάντλετς)

Γερμανία – Αζερμπαϊτζάν 5-1 (8′ και 66′ Γκορέτσκα, 54′ Βάγκνερ, 64′ αυτ. Μπαντάβι Χιουσεΐνοβ, 81′ Εμρέ Τζαν / 34′ Σεϊντάγεβ)

Νορβηγία – Β.Ιρλανδία 1-0 (71′ αυτ. Μπραντ) Δευτέρα 9/10 Μολδαβία – Αυστρία (21:45)

Σερβία – Γεωργία

Ουαλία – Ιρλανδία

Αλβανία – Ιταλία

Σκόπια – Λίχτενσταϊν

Ισραήλ – Ισπανία

Φινλανδία – Τουρκία

Ουκρανία – Κροατία

Ισλανδία – Κόσοβο Τρίτη 10/10 Γαλλία – Λευκορωσία (21:45)

Λουξεμβούργο – Βουλγαρία

Ολλανδία – Σουηδία

Ουγγαρία – Νήσοι Φερόε

Λετονία – Ανδόρα

Πορτογαλία – Ελβετία

Βέλγιο – Κύπρος

Εσθονία – Βοσνια

Ελλάδα – Γιβραλτάρ

Οι βαθμολογίες GROUP A 1. Γαλλία 20 (16-5) 2. Σουηδία 19 (26-7) 3. Ολλανδία 16 (19-12) 4. Βουλγαρία 12 (13-18) 5. Λευκορωσία 5 (5-19) 6. Λουξεμβούργο 5 (7-25) Τελευταία αγωνιστική (10/10) Γαλλία – Λευκορωσία (21:45) Λουξεμβούργο – Βουλγαρία Ολλανδία – Σουηδία GROUP B 1. Ελβετία 27 (23-5) 2. Πορτογαλία 24 (30-4) 3. Ουγγαρία 10 (13-14) 4. Νήσοι Φερόε 9 (4-15) 5. Λετονία 4 (3-18) 6. Ανδόρα 4 (2-19) Τελευταία αγωνιστική (10/10) Ουγγαρία – Νήσοι Φερόε (21:45) Λετονία – Ανδόρα Πορτογαλία – Ελβετία GROUP C (ΤΕΛΙΚΗ) 1. Γερμανία 30 (43-4) 2. Βόρειος Ιρλανδία 19 (17-6) 3. Τσεχία 13 (17-10) 4. Νορβηγία 13 (17-16) 5. Αζερμπαϊτζάν 10 (10-19) 6. Σαν Μαρίνο 0 (2-51) GROUP D 1. Σερβία 18 (19-10) 2. Ουαλία 17 (13-5) 3. Ιρλανδία 16 (11-6) 4. Αυστρία 12 (13-12) 5. Γεωργία 5 (8-13) 6. Μολδαβία 2 (4-22) Τελευταία αγωνιστική (9/10) Μολδαβία – Αυστρία (21:45) Σερβία – Γεωργία Ουαλία – Ιρλανδία GROUP E (ΤΕΛΙΚΗ) 1. Πολωνία 25 (28-14) 2. Δανία 20 (20-8) 3. Μαυροβούνιο 16 (20-12) 4. Ρουμανία 13 (12-10) 5. Αρμενία 7 (10-26) 6. Καζακστάν 3 (6-26) GROUP F (ΤΕΛΙΚΗ) 1. Αγγλία 26 (18-3) 2. Σλοβακία 18 (17-7) 3. Σκωτία 18 (17-12) 4. Σλοβενία 15 (12-7) 5. Λιθουανία 6 (7-20) 6. Μάλτα 1 (3-25) GROUP G 1. Ισπανία 25 (35-3) 2. Ιταλία 20 (20-8) 3. Αλβανία 13 (10-12) 4. Ισραήλ 12 (10-14) 5. Σκόπια 8 (11-15) 6. Λίχτενσταϊν 0 (1-35) Τελευταία αγωνιστική (9/10) Αλβανία – Ιταλία (21:45) Σκόπια – Λίχτενσταϊν Ισραήλ – Ισπανία GROUP H 1. Βέλγιο 25 (39-6) 2. Ελλάδα 16 (13-6) 3. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 14 (22-12) 4. Εσθονία 11 (12-17) 5. Κύπρος 10 (9-14) 6. Γιβραλτάρ 0 (3-43) Τελευταία αγωνιστική (10/10) Βέλγιο – Κύπρος (21:45) Εσθονία – Βοσνία Ελλάδα – Γιβραλτάρ GROUP I 1. Ισλανδία 19 (14-7) 2. Κροατία 17 (13-4) 3. Ουκρανία 17 (13-7) 4. Τουρκία 14 (12-11) 5. Φινλανδία 8 (7-11) 6. Κόσοβο 1 (3-22) Τελευταία αγωνιστική (9/10) Φινλανδία – Τουρκία (21:45) Ουκρανία – Κροατία Ισλανδία – Κόσοβο *οι πρώτοι των ομίλων προκρίνονται στα τελικά του Μουντιάλ 2018, οι 8 καλύτεροι δεύτεροι μετά από κλήρωση θα παίξουν μπαράζ (4 ζευγάρια σε ματς μέσα-έξω) και οι 4 νικητές θα προκριθούν στα τελικά της Ρωσίας **σε ισοβαθμία μετρά η διαφορά τερμάτων, μετά η καλύτερη επίθεση και μετά τα μεταξύ τους ματς (μετά το fair-play και μετά κλήρωση)

Η Ελλάδα είναι σίγουρα στα μπαράζ αν κερδίσει το Γιβραλτάρ -Οι πιθανοί αντίπαλοι

Πολύ καλά νέα για την Ελλάδα από τα υπόλοιπα ματς της προτελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2018. Η Εθνική ομάδα θα είναι σίγουρα στα μπαράζ για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2018, αν νικήσει το Γιβραλτάρ την Τρίτη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς η Σκωτία δεν κατάφερε να νικήσει στη Σλοβενία (2-2) και έτσι η Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι η χειρότερη δεύτερη απ’τους 9 ομίλους. Αν νικήσει την Τρίτη αυτό θα σημάνει αυτόματα τη συμμετοχή της στην κλήρωση της 17ης Οκτωβρίου (15:00 ώρα Ελλάδος) στη Ζυρίχη, όπου οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι, χωρισμένοι σε δύο γκρουπ των τεσσάρων με βάση την κατάταξή τους στη FIFA στις 16 Οκτωβρίου, θα μάθουν τους αντιπάλους τους σε διπλά παιχνίδια (09-11/11 και 12-14/11), με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Το ποιες ομάδες θα βρεθούν στην κληρωτίδα δεν είναι ακόμα γνωστό, αφού μόνο η Ιταλία, η Δανία και η Βόρειος Ιρλανδία έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους εκεί. Όλα θα κριθούν στους αγώνες της Δευτέρας και της Τρίτης, όταν και θα οριστικοποιηθούν οι οκτώ ομάδες. Ό,τι και να συμβεί, η Ελλάδα θα βρεθεί σίγουρα στους αδύναμους της κλήρωσης, αφού έχει τους λιγότερους βαθμούς στην κατάταξη της FIFA από όλες τους πιθανούς δεύτερους, εξαιρουμένης της Σερβίας, σε περίπτωση που ηττηθεί από τη Γεωργία. Αδύναμη θα είναι και η Σλοβακία, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί μεταξύ των οκτώ καλύτερων δεύτερων, κάτι που θα συμβεί με ισοπαλία είτε στο Ουκρανία – Κροατία είτε στο Ουαλία – Ιρλανδία. Όσον αφορά στους ισχυρούς, εκεί θα βρεθεί σίγουρα ο δεύτερος του 2ου ομίλου, είτε είναι η Πορτογαλία είτε η Ελβετία, καθώς βρίσκονται αμφότερες ιδιαίτερα ψηλά στην κατάταξη της FIFA. Από κει και πέρα, κάθε αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής μετράει, αφού μία νίκη, μία ισοπαλία ή μία ήττα αλλάζει άρδην το πόσους βαθμούς θα μαζέψει κάθε ομάδα στην κατάταξη της 16ης Οκτωβρίου. Η κατάταξη των δεύτερων 1. Πορτογαλία 18 (22-4) (7 αγώνες) 2. Δανία 14 (13-6) (8 αγώνες) 3. Ιταλία 14 (11-8) (7 αγώνες) 4. Σουηδία 13 (17-7) (7 αγώνες) 5. Βόρειος Ιρλανδία 13 (10-5) (7 αγώνες) 6. Ελλάδα 13 (9-5) (8 αγώνες) 7. Σλοβακία 12 (11-6) (8 αγώνες) 8. Ουαλία 11 (7-5) (7 αγώνες) 9. Κροατία 11 (6-4) (7 αγώνες) *αφαιρούνται οι βαθμοί και τα γκολ από τους αγώνες με τον τελευταίο κάθε ομίλου **ο 9ος της κατάταξης δεν συνεχίζει, ενώ ενόψει της κλήρωσης, οι οκτώ ομάδες χωρίζονται σε ισχυρούς και αδύναμους, με βάση την κατάταξη της FIFA για το μήνα Οκτώβριο iefimerida

