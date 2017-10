Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ειδικοί και μη έχουν να λένε ότι ο θηλασμός έχει μόνο οφέλη για το βρέφος και τη μαμά. Αυτή η διαπίστωση δεν απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα, όμως υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, άρα το τάισμα με μπιμπερό είναι προτιμότερο: Το μητρικό γάλα είναι σαφώς καλύτερο ποιοτικά από τα αντίστοιχα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Άρα ανώτερο διατροφικά για το μωρό.

Τι σημαίνει όμως καλύτερο ποιοτικά; Ότι το μωρό παίρνει αντισώματα και ένζυμα, τα οποία-μεταξύ άλλων-το προστατεύουν από λοιμώξεις και κάνουν πιο εύκολη την πέψη.

Έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία και δεν απαιτεί προετοιμασία, όπως με το γάλα του εμπορίου. Μπορεί να μην είναι εξέχουσας σημασίας αυτό το πλεονέκτημα, όμως τα πάντα παίζουν το ρόλο τους.

Μέσω του θηλασμού, ενισχύεται το δέσιμο μαμάς και μωρού μέσω της επαφής δέρμα με δέρμα και γενικά με την όλη διαδικασία.

Από την άλλη, είναι μεγάλη διευκόλυνση ότι και οι δύο γονείς μπορούν να ταΐσουν το μωρό με μπιμπερό, σε αντίθεση με το θηλασμό που είναι αποκλειστική ευθύνη της μαμάς.

Επίσης, με το μπιμπερό μπορείς να μετρήσεις εκ των προτέρων την ποσότητα γάλακτος που θα καταναλώσει το μωρό, ενώ με το θηλασμό πρέπει να καταλάβεις εμπειρικά πότε χόρτασε.

Με το θηλασμό ενδέχεται να μεταδοθούν κάποιες παθήσεις της μαμάς στο μωρό, όπως και με το μπιμπερό μπορεί να μεταφερθούν μικρόβια.

Την περίοδο του θηλασμού είναι πιο δύσκολο να μείνει έγκυος η γυναίκα. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, ανάλογα το πώς το βλέπει το ζευγάρι. newsbeast loading…

