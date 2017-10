Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 με πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ», Ταξιάρχου Νικολάου Κατσίκα συμμετείχε στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017», στην άσκηση «Dynamic Solution II«, ΤΑΜΣ Αντιμετώπισης Ασύμμετρων Απειλών, με τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων, στην Περιοχή Ευθύνης της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ στην περιοχή ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.





Μετά το πέρας της άσκησης μεταξύ των άλλων επιδόθηκε τιμητική πλακέτα από τον Διοικητή της 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Νικόλαο Κατσίκα, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών, Στέργιο Β. Παπαστεργίου σε ένδειξης τιμής της δράσης και της προσφοράς των Εφέδρων Αξιωματικών. Επίσης ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών συμμετείχε ως παρατηρητής στην άσκηση της Μεραρχίας Υποστηρίξεως : ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ << ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017>> ενεργοποίηση – επιστράτευση του 223 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου (223 ΚΙΧΝΕ).

