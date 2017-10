Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στις 15 Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή θα εορτασθεί η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα . Την ημέρα αυτή θα γίνουν στην πόλη των Γρεβενών οι παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις : Σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Ωρα 10.30 επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ Και στην οποία παρακαλούνται να παρίστανται : Ο κ. Βουλευτής του Νομού. Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος. -Οι κ.κ. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών. -Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Γρεβενών. -Ο κ. Δήμαρχος – Οι πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί του Νομού -Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. -O κ. Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών -Ο κ. Δ/ντής Αστυνομικής Δ/νσης Γρεβενών. -Ο κ. Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. -O Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΓΡΕΒΕΝΑ)ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας -Ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. -Οι κ. κ. Πρωτοδίκες. -Ο Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου -Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι. -Οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι. -Οι κ.κ. Πρόεδροι Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ. -Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη. -Οι κ.κ. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων. -Οι κ.κ. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών. -Οι κ.κ. Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων. -Οι εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. -Οι κ.κ. εκπρόσωποι Αντιστασιακών περιόδου 1967-1974 -Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών , Σχολικοί Σύμβουλοι, Ειρηνοδίκες , Πταισματοδίκες , με ιεραρχική τάξη. -Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών , Ν.Π.Ι.Δ. -Πολιτικά κόμματα. -Οι κ.κ. Τοπικοί Έφοροι Οδηγών. -Αντιπρόσωποι Τύπου. -Οι κ. κ. Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου και Βιοτεχνών. -Ο κ. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. -Οι κ. κ. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων. -Οι κ.κ. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων. -Ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών. -Ο κ. Πρόεδρος της ΄Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. -Οι κ.κ. Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων. -Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. -Όλος ο Λαός. Η προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό πρέπει να τελειώσει μέχρι της 9.30΄ ώρας. Ώρα 11.00΄ στο Μνημείο του Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού στην κεντρική πλατεία θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους: 1.Βουλευτή, 2.Αντιπεριφερειάρχη,3.Δήμαρχο,4. Ανώτερο Διοικητή Φρουράς,5.Αστυνομικό Δ/ντή,6.Διοικητή της Πυροσβεστικής, 7.Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών,8.Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών, 9.Σύνδεσμο Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου,10.Σύνδεσμο τραυματιών και πολεμιστών οπλιτών, εκπροσώπους παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων . Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα της Δοξολογίας η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών , τα της Παρατάξεως το 586 Τ.Π.(Κ.Ε.Ν) και τα της Τάξεως , η Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών. Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διοργανώσουν ομιλίες στα Σχολεία ώστε να τονισθεί η σημασία του έπους του Μακεδονικού Αγώνα, στη νεώτερη ιστορία της Πατρίδας μας. Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ.Γεώργιο Πιπέργια. – Το Πρόγραμμα αυτό έχει θέση Επίσημης Πρόσκλησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευάγγελος Σημανδράκος

