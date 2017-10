Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνελήφθη σήμερα (09-10-2017) το πρωί σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, ένας 40χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας των ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σήμερα το πρωί σε περιοχή της Καστοριάς κατελήφθη o 40χρονος να καλλιεργεί σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του πατέρα του, -9- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως -60- εκατοστών. Ακολούθως, στην κατοχή του 40χρονου και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ανωτέρω αγροτεμάχιο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κιλά και -481,2- γραμμάρια κλώνοι κάνναβης και ακατέργαστης κάνναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 19:09 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.