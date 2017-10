Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Στην εκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα με τα μηνύματα των επενδυτών να είναι θετικά.



Σύμφωνα με πληροφορίες αναφορικά με την επικείμενη έκδοση της Εθνικής, τα μηνύματα από την μέρους των επενδυτών είναι πολύ θετικά και βασίζονται στις παρουσιάσεις που έγιναν πρόσφατα από τους ανάδοχους της έκδοσης.



Με την ολοκλήρωση της κίνησης αυτής, η Εθνική Τράπεζα θα ενισχύσει ακόμη περισσοτερο τη ρευστότητά της, με βασικό στόχο έως το τέλος του έτους να αποπληρώσει τα κεφάλαια που έχουν απομείνει από τον δανεισμό, τον οποίο έχει λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) και να αποτελέσει τη πρώτη τράπεζα που θα μηδενίσει το δανεισμό από τον ELA. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

