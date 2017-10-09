Ε.Π.Σ. Γρεβενών: Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου
Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης
ΣΑΒΒΑΤΟ 07-10-2017
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 4-0
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ 1-0
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 3-3
ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 4-0
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ 2-6
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 -10-2017
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 3-2
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 0-5
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 2-0
This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 11:33 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.