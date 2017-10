Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια νίκη διαφορετική από τις άλλες πέτυχαν οι Διόσκουροι επί του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών με σκορ 57-51. Η διαφορά είναι στο ότι ο πρώτος προπονητής Μπαρτζώκας απουσίαζε λόγω ασθένειας. Εκτός από την έλλειψη του 1ου προπονητή τραυματίστηκε και ο Τσιώρας από την αρχή του αγώνα αλλά και ο Κουρούς στο τέλος, μπαίνοντας στην λίστα τραυματιών που πλέον είναι μεγάλη. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν φέτος μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει ο λαός «μας μάτιαξαν¨ για να αστειευτούμε και λίγο. Βέβαια τίποτα δεν πτόησε την ομάδα μας καθώς και οι δώδεκα ήταν υπέροχοι (το και τα 7 ήταν καθάρματα είναι άλλη ταινία) βγάζοντας μαχητικότητα και σθένος σε όλη την δειάρκεια του αγώνα. Μετά το 22-22 οι Διόσκουροι πάτησαν το γκάζι και έφυγαν μπροστά για να μην ξαναχάσουν ποτέ το προβάδισμα.

Ο Κεραυνός κατάφερε να μειώσει και στους 4 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Γαβρίδη να φτάνει τα 6 τρίποντα αλλά αυτό δεν έφτανε για κάτι καλύτερο. Για τους Διόσκουρους καλύτερος παίκτης ήταν ο Ραφαήλ Στραβού ακολουθούμενος από τον Μπαλτζή χωρίς όμως να υστερήσει κανείς από τους δώδεκα. Οι παίκτες αφιέρωσαν την νίκη στον κόουτς Μπαρτζώκα ευχόμενοι περαστικά και γρήγορη επάνοδο. Διόσκουροι (Ρήνος): Στραβού 13, Χ»ιωάννου, Λαμπριανίδης 4 (8 ριμπ),Κουρού, Τσιώρας 2, Μανακίτσας 7, Γατόπουλος 6, Μάστορας 2, Στολτίδης 2 (6 ριμπ), Μαλούτας (6 ριμπ), Μπαλτζής 14, Ρήνος 7. Κεραυνός (Μπακατσής): Παπαδημητρίου 13, Γκόλιας 9(1), Γαβρίδης 26(6), Κατσάνος 3, Αλκο, Δάδαλης, Βασδάρης. dioskouroibc

