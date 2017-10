Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αστικές περιοχές, βιομηχανίες ή πλοία που είναι μακριά από το δίκτυο φυσικού αερίου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, με τη μεταφορά του σε υγροποιημένη μορφή με βυτιοφόρα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) στη νησίδα Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων. Στο νησί βρίσκονται οι αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο εισάγεται με πλοία, αεριοποιείται και διοχετεύεται στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ετσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2019.Η τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών με ΥΦΑ ή με φυσικό αέριο σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) είναι οι δύο εναλλακτικές για την εξάπλωση της χρήσης του καυσίμου σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν δικαιολογείται οικονομικά η κατασκευή αγωγού μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή την τροφοδοσία με υγροποιημένο ή/και συμπιεσμένο φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, καθώς και την παροχή συνδυασμένων ενεργειακών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά η δυνατότητα συνεργασίας θα εξεταστεί στην Κρήτη, Ρόδο, Πάτρα, Λέσβο και Σάμο και στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τη μελέτη ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2018-2027 η ζήτηση φυσικού αερίου από μικρής κλίμακας ΥΦΑ (που θα τροφοδοτούνται μεταξύ άλλων από βυτιοφόρα) θα ξεκινήσει από 1 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019 και αναμένεται να αναπτυχθεί στα 151 εκατ. το 2027. iefimerida

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 16:24 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.