Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Όταν ξεφλουδίζουμε τη μπανάνα σχεδόν πάντα θα δούμε αυτές τις χαρακτηριστικές «κλωστές», τις οποίες ενστικτωδώς τραβάμε και πετάμε μαζί με τη φλούδα. Πού χρησιμεύουν όμως αυτές οι «κλωστές» και γιατί η θέση τους δεν είναι στα σκουπίδια;



Στη φυτολογία ονομάζονται επίσημα φλοίωμα και πρόκειται για ένα είδος ιστού. Αποτελούνται από ζωντανά κύτταρα και επιτρέπουν στα θρεπτικά συστατικά και στα σάκχαρα να φτάνουν στα διαφορετικά μέρη του φυτού. Με άλλα λόγια, οι «κλωστές» λειτουργούν ως αρτηρίες ώστε το φρούτο να πάρει τα συστατικά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά.



Μπορεί η υφή τους να διαφέρει ελαφρώς από αυτή της μπανάνας, όμως είναι το ίδιο νόστιμες το ίδιο πλούσιες σε κάλιο, φυτικές ίνες, βιταμίνη Α και βιταμίνη Β6 όπως το ίδιο το φρούτο.

Επίσης, οι «κλωστές» δείχνουν πόσο ώριμη είναι η μπανάνα. Αν καθώς την ξεφλουδίζετε αυτές αποχωρίζονται εύκολα από το φρούτο τότε σημαίνει ότι η μπανάνα έχει ωριμάσει αρκετά κι έτσι θα είναι πιο νόστιμη! baby loading…

