Οκτώβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Καθένας από τους 3 δισεκατομμύρια λογαριασμούς που είχαν ανοιχτεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Yahoo έχουν επηρεαστεί από την κλοπή δεδομένων που είχε λάβει χώρα το 2013, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας. Πρότινος, η Yahoo είχε ανακοινώσει ότι οι λογαριασμοί που είχαν επηρεαστεί έφταναν τους 1 δισεκατομμύριο, σε μια επίθεση που θεωρείτο η μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων στην ιστορία.



Η εταιρεία, η οποία πλέον είναι μέλος της Verizon Communications, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι τα στοιχεία χρηστών τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου λογαριασμών είχαν κλαπεί από μια κυβερνοεπίθεση που είχε λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2013. Ωστόσο, η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι από τις πιο πρόσφατες έρευνες προκύπτει ότι οι κλεμμένες πληροφορίες δεν περιελάμβαναν κωδικούς πρόσβασης, δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή οποιαδήποτε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σχετικά με την ανακοίνωση της Yahoo τον Δεκέμβριο για την παραβίαση του Αυγούστου του 2013, η εταιρεία έλαβε δραστικά μέτρα για την προστασία των λογαριασμών. Η Yahoo απαιτούσε από όλους τους χρήστες που δεν είχαν αλλάξει του κωδικούς πρόσβασης μετά την παραβίαση, να το πράξουν. Η εταιρεία επίσης ακύρωσε τις κρυπτογραφημένες ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας, ώστε αυτά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμούς της Yahoo», αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση.



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η παραβίαση ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή για την εταιρεία και τα στελέχη της. Τρανταχτά παραδείγματα, η Μαρίσα Μέϊερ, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Yahoo, η οποία παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση της υπόθεσης και ο επικεφαλής της δικηγορικής ομάδας της εταιρείας, Ρόναλντ Μπελ, ο οποίος εγκατέλειψε το πόστο του μετά τις αποκαλύψεις. Εκπρόσωπος της Yahoo δήλωσε αναφορικά με τον αληθινό αριθμό των λογαριασμών που έχουν επηρεαστεί από την κλοπή δεδομένων, ότι στα 3 δισεκατομμύρια περιλαμβάνονταν και πολλοί λογαριασμοί που είτε είχαν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα είτε καθόλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 9th, 2017 at 23:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.