Οκτώβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών, ανακοινώνει ότι η καθιερωμένη εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, λόγω εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τουρκικό ζυγό. Ο Αντιδήμαρχος Γρηγόριος Φαρμάκης

