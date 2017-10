Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Για την μεγάλη ευκαιρία που βλέπει η Κίνα στην επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα μιλάει η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει να επενδύσει σε ελληνικό έδαφος. «Η Κίνα επενδύει ένα δισ. ευρώ στην Ελλάδα και επεκτείνεται, διαρκώς επεκτείνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει (σ.σ. στην Ελλάδα) τον κίνδυνο, η Κίνα την ευκαιρία», επισημαίνει μεταξύ άλλων η εφημερίδα.



«Ο κάπτεν Φου Τσενγκ Κιου, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, καλύπτει στον χάρτη τον Πειραιά με τον αντίχειρα και με ένα άλλο δάχτυλο σχηματίζει ένα νοερό τόξο προς τον βορρά, προς την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία, την Ρωσία. Μετά το δάχτυλό του δείχνει προς προς την Λιβύη και την Αίγυπτο, μετά προς την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και αναφωνεί: Μεγάλες αγορές! Το 2009 η Cosco έστειλε τον καλύτερο άνθρωπό της στην Ελλάδα, τον κάπτεν Φου, έμπειρο στη θάλασσα, είναι καπετάνιος, στην ξηρά, είναι μάναντζερ και στον αέρα, υπηρέτησε στην κινεζική αεροπορία. »Οι Έλληνες σκέφτηκαν ότι οι Κινέζοι θα τούς πάρουν το λιμάνι και θα χάσουν τις δουλειές τους. Δεν μάς γνώριζαν. Δεν γνώριζαν πολλά για μας τους Κινέζους. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μπίζνες». Στόχος του κάπτεν Φου είναι να κερδίσει έδαφος ο Πειραιάς απέναντι στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, το Ρότερνταμ, την Αντβέρπη, το Αμβούργο», αναφέρει η ανταπόκριση της γερμανικής εφημερίδας. «Έχουμε ήδη επενδύσει ένα δισ. ευρώ. Το λιμάνι απέχει ακόμα από το να είναι έτοιμο. Το τέρμιναλ ΙΙΙ για τα κοντέινερ επεκτείνεται και δημιουργείται ένα τέρμιναλ για 15 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια ετησίως. Δεν είναι απλώς ένα όραμα», τονίζει στην Sueddeutsche Zeitung ο κάπτεν Φου. Μέρος ενός γιγαντιαίου σχεδίου

«Όποια ετικέτα και να βάλει κανείς στον Πειραιά ,»πύλη της Ευρώπης», «προγεφύρωμα», «κεφάλι του δράκου», η δραστηριοποίηση των Κινέζων είναι μέρος ενός γιγαντιαίου σχεδίου για επενδύσεις σε 65 χώρες. Η Κίνα δημιουργεί έναν νέο δρόμο του μεταξιού. Το λιμάνι του Πειραιά είναι μόνο η πιο θεαματική συμφωνία στην Ευρώπη. Από δω θα ξεκινάνε σιδηροδρομικές συνδέσεις μέσω των Βαλκανίων προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», γράφει ο ανταποκριτής της εφημερίδας του Μονάχου. Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος λέει ότι «η συνεργασία με την Cosco λειτουργεί εύρυθμα. Επανειλημμένα η Αθήνα έχει διαμαρτυρηθεί ότι η πολιτική της διάσωσης, η οποία εκπορεύεται από τις Βρυξέλλες, δεν δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Το αντίθετο, αποδυναμώνει την χώρα. Οι Κινέζοι δεν δασκαλεύουν την Αθήνα. Έφεραν κεφάλαια. Και ο Τσίπρας οδηγεί τη χώρα προς τα κεφάλαια». Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται, επίσης, και στην τουριστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών: «Tώρα έρχονται στην Ελλάδα 200.000 Κινέζoι τον χρόνο και σύντομα θα μπορούσαν να αυξηθούν σε ένα εκατομμύριο. Ο κάπτεν Φου κατασκευάζει, ήδη, ένα λιμάνι για κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά» γιατί, όπως λέει, «θέλουμε να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά».



H ανταπόκριση αναφέρει, επίσης, την δήλωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Ελλάδα είναι «ένας αξιόπιστος φίλος στην Ευρώπη», την διαβεβαίωση του κάπτεν Φου ότι οι Κινέζοι «υποστηρίζουν την Ελλάδα. Κανένας δεν χρειάζεται να φοβάται. Οι επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις και η φιλία είναι φιλία», αλλά και τη δήλωση του κ. Κουρουμπλή ότι «σε καμία περίπτωση δεν γίναμε αποικία των Κινέζων. Καταστήσαμε σαφές ότι είμαστε ισότιμοι εταίροι». INTIME loading…

