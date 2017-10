Οκτώβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μία ακόμη νίκη συνεχίζει την..ξέφρενη πορεία της στο Πρωτάθλημα Παίδων της ΕΚΑΣΔΥΜ η ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών.

Σήμερα επιβλήθηκε της ομάδας του Άργους Ορεστικό εκτός έδρας με σκορ 84-53. ημίχρονο 24-47





Οι συνθέσεις

Αργος Ορεστικό (Γιώργος Μιχαηλίδης): Σιδηροπουλος 5(1) Τσιολας, Διαμαντοπουλος 5(1) Νανας 1, Νακου, Ζησοπουλος 2, Νακου Κ. 3, Σαρρης 4, Δημου 1, Μυριοπουλος 3, Κολιος 14, Νεστορας 15. Πρωτεας Γρεβενών (Αλέξης Κατσάλης): Ντολιας, Χαραλαμπίδης, ΣΙιούμπουρας 20 (4), Μητρόπουλος Φιλιππος 29(2), Γιωτας Α., Γιωτας Ν., Τζιουβάρας 11, Μιχαλόπουλος Σ 6, Μητρόπουλος Βαγγέλης 11(3), Ψαριας, Γκασιωνας 4, Μουτούνης4. Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός της συμπεριφοράς ενός «φιλάθλου» που μας..απαγόρεψε να φωτογραφήσουμε τον αγώνα!





























































































