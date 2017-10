Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Μια ανάσα από το 4o πρωτάθλημα της καριέρας του στην Formula 1 βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον. Το Grand Prix της Σουζούκα εξελίχθηκε ονειρεμένα για τον Βρετανό πιλότο εκκινώντας από την pole position κυριάρχησε και πήρε μια πανεύκολη νίκη στην Ιαπωνία, την ώρα που ο Γερμανός είδε τη Ferrari του να τον… προδίδει.



Η νίκη του Χάμιλτον τον έφερε στο +59 από τον Φέτελ με μόλις τέσσερα Grand Prix να απομένουν και με το επόμενο σε δύο εβδομάδες (22/10) στις ΗΠΑ. Αυτή ήταν η 61η νίκη στην καριέρα του και τρίτη στη Σουζούκα.



Πίσω από το νικητή τερμάτισαν οι Red Bull των Μαξ Φερστάπεν και Ντάνιελ Ρικιάρντο, τέταρτος ήταν ο Βάλτερι Μπότας με Mercedes και πέμπτος ο Κίμι Ραϊκόνεν με Ferrari. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Οκόν, Πέρες, Μάγκνουσεν, Γκροζάν και Μάσα. Η βαθμολογία των οδηγών:

1. Χάμιλτον 306

2. Φέτελ 247

3. Μπότας 234

4. Ρικιάρντο 192

5. Ραϊκόνεν 148

6. Φερστάπεν 111

7. Πέρες 82

8. Οκόν 65

