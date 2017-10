Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Διόλου απίθανο θεωρεί το ενδεχόμενο να κάνει σεξ με ένα ρομπότ ένα σημαντικό ποσοστό Γερμανών και Αμερικανών ανδρών, σύμφωνα με έρευνα, αρκεί να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δύο έρευνες κοινής γνώμης της εταιρείας YouGov σε Γερμανία και ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι το ένα τρίτο των Γερμανών και το ένα τέταρτο των Αμερικανών ανδρών μπορούν να φαντασθούν τον εαυτό τους να κάνουν σεξ με ένα ρομπότ, αρκεί βέβια το σεξ να είναι τεχνικά δυνατό και η αίσθησή του να είναι «πραγματική».



Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημένες, καθώς στη Γερμανία μία στις πέντε μπορούν να φαντασθούν τον εαυτό τους να έχει σεξουαλική επαφή με ένα ρομπότ, ενώ στις ΗΠΑ μόνο μία στις δέκα (9%). Στις ΗΠΑ το 58% των ανδρών θεωρεί αδιανόητο το σεξ με ρομπότ, έναντι 71% των γυναικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ του 24% των Αμερικανών που μπορούν να διανοηθούν το σεξ με ρομπότ, μόνο οι μισοί (52%) θεωρούν απολύτως ζωτικό το ρομπότ να είναι ανθρωπόμορφο. Από την άλλη, μόνο το 14% των Αμερικανών θεωρεί σεξ τη «συνουσία» με ρομπότ, ενώ το 33% τη θεωρει μάλλον αυνανισμό. Για το αν το σεξ με ρομπότ σημαίνει απιστία του συντρόφου, οι γνώμες διχάζονται: το 32% λέει ναι και το 33% όχι (γενικά περισσότεροι άνδρες δεν θεωρούν ότι θα απατήσουν αν το «συνουσιασθούν» με ρομπότ, ενώ περισσότερες γυναίκες πιστεύουν ότι και αυτό είναι απάτη του συντρόφου). Παρά τις διαδεδομένες φοβίες για τους χάκερ, ένα σημαντικό ποσοστό (42%) των ενηλίκων στις ΗΠΑ θεωρούν ότι μια σχέση με ρομπότ θα ήταν ασφαλέστερη από ό,τι μια σχέση με έναν ξένο άνθρωπο. Ικανοποιημένοι με την σεξουαλική τους ζωή οι Γερμανοί

Γενικότερα, η έρευνα δείχνει ότι τα δύο φύλα βλέπουν το σεξ μάλλον διαφορετικά. Πολύ σημαντικό στη ζωή του δηλώνει ότι θεωρεί το σεξ το 43% των ανδρών στη Γερμανία, έναντι 22% των γυναικών. Ένας στους δέκα Γερμανούς άνδρες δηλώνει εθισμένος στο σεξ και σχεδόν οι μισοί παραδέχονται ότι σκέφτονται το σεξ κάθε μέρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι μόνο 16%.



Τρεις στους τέσσερις Γερμανούς και των δύο φύλων δηλώνουν ότι έχουν καλή σεξουαλική ζωή, ενώ αναφέρουν ότι η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης τους είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 15 λεπτά. Είναι, επίσης, αρκετά «περιπετειώδεις», αφού το 16% λένε ότι έχουν κάνει σεξουαλικό τρίο, το 7% έχουν δοκιμάσει ομαδικό σεξ και το 6% έχουν ανταλλάξει συντρόφους. Ένας στους τρεις Γερμανούς ομολογεί ότι έχει απατήσει τον ή την σύντροφό του (οι άνδρες συχνότερα από ό,τι οι γυναίκες). Σχεδόν οι μισοί άνδρες βλέπουν πορνογραφία τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, έναντι 7% των γυναικών (το 75% από το διαδίκτυο). iefimerida loading…

