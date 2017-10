Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τρεις σημαντικοί άνθρωποι της βαριάς βιομηχανίας του θεάματος, βραβευμένοι με Όσκαρ, είχαν την ιδέα να μετατρέψουν τη Σύρο σε Universal Studios. Ο Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Στίβεν Μπερνστάιν, ο καλλιτεχνικός διευθυντής κινηματογραφικών παραγωγών Τσαρλς Λι και ο πρωτοπόρος του animation Μάρτιν Μενιέρ ήρθαν στην Ελλάδα με ένα σχέδιο για πακέτο επενδύσεων ύψους 250 εκατ. δολαρίων.



Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στόχος τους είναι να μετατρέψουν τη Σύρο σε Χόλιγουντ της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον με εγκαταστάσεις ικανές να προσελκύσουν τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες παραγωγής, με χρονικό ορίζοντα της επένδυσής τους τα δύο χρόνια. «Η Ελλάδα είναι ένας ζωντανός θησαυρός, την αγαπώ από όταν σε ηλικία 6 ετών ήρθα με τους γονείς μου διακοπές στην Κέρκυρα», λέει στο Thema People ο σκηνοθέτης και παραγωγός Στίβεν Μπερνστάιν.



«Όταν επισκέφτηκα τη Σύρο σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν εκεί κινηματογραφικά πλατό για τρεις λόγους. Πρώτον, υπάρχει ασφάλεια και δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για σεκιούριτι, δεύτερον υπάρχουν λιμάνι και αεροδρόμιο για τις απαραίτητες μετακινήσεις και, τρίτον, λόγω των αρχοντικών και των παλιών κτιρίων είσαι σε μια πόλη όπου ένα κομμάτι της θυμίζει Ιταλία, άλλο Γαλλία, Αγγλία ή Βουδαπέστη». Και προσθέτει: «Τα πάντα έχουν μπει σε μπροστά και αν βοηθήσει το ελληνικό κράτος, μεγάλοι επενδυτές είναι έτοιμοι να ρίξουν τα χρήματά τους. Θα δημιουργηθούν απίστευτα πολλές θέσεις εργασίας, θα αναπνεύσει η οικονομία της χώρας σας. newsbeast loading…

